Innovazione in agricoltura made in Lamezia. I Vivai Milone si aggiudicano il premio Bandiera Verde Agricoltura 2023 per la categoria Agri-Innovation

Si è tenuta l’8 novembre presso la sala del Tempio di Adriano a Roma la XXI edizione di Bandiera Verde Agricoltura, il premio con cui Cia-Agricoltori Italiani premia aziende, comuni, enti e organizzazioni che si sono distinti per il loro impegno a favore dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale.

Durante la consegna degli “Oscar dell’agricoltura”, la categoria Agri-Innovation è stata vinta da un’azienda di casa: i Vivai Milone di Lamezia Terme. L’arte di propagare le piante per i Vivai Milone è una tradizione di famiglia giunta alla quarta generazione con cento anni di storia alle spalle. Un percorso imprenditoriale che, grazie alle nuove generazioni, ha fatto dell’innovazione la chiave di successo. Innovazione all’insegna dell’ammodernamento aziendale e della sostenibilità: il vivaio è stato completamente attrezzato con irrigazione a microportata ed equipaggiato con uno straordinario laboratorio di micropropagazione dove tutto il fabbisogno energetico è fornito da un impianto fotovoltaico installato in azienda. Per far fronte alla grande quantità di residui vegetali (potature, cimature e puliture) l’azienda si è dotata di un biotrituratore e di un sistema di compostaggio. La motivazione del premio: “Un modello vincente che, in coerenza con Bandiera Verde Agricoltura, ha saputo rilanciare una tradizione agricola familiare trasformandola in un’eccellenza all’avanguardia sotto il profilo dell’innovazione, della sostenibilità e della valorizzazione della biodiversità”.

Il Presidente nazionale Cia-agricoltori ha dichiarato: Sul podio, quest’anno, c’è la rappresentazione di un’agricoltura capace di guardare a un futuro non solo possibile, ma soprattutto ideale per il settore. Come produttori di cibo, bene primario per eccellenza, stiamo affrontando troppe sfide su più fronti, ma cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche non devono impedirci di riconoscere i nostri traguardi e le nostre potenzialità per lo sviluppo del comparto, delle comunità rurali e di un’intera economia, ancora grande nel mondo per il suo Made in Italy agroalimentare. Non andremo da nessuna parte senza capacità di visione e coraggio di innovare, fiducia nella ricerca e nella sperimentazione, ma senza dimenticare le radici. Molte aziende sono già avanti e Bandiera Verde c’è per valorizzarle”.

Ed è proprio questo di cui i Vivai Milone si sentono ampiamente fieri: essere apportatori di innovazione per essere portatori di futuro e dicono: “Ricevere questo premio ci riempie di orgoglio. Ringraziamo chi ha voluto presentare la nostra azienda come meritevole di questo riconoscimento: percepire la stima all’interno di un’organizzazione è già una vittoria. Ottenere la Bandiera Verde Agricoltura 2023 in questo particolare momento storico non rappresenta soltanto il merito a un obiettivo raggiunto, ma significa la vicinanza del mondo agricolo alla nostra storia e a quanto realizzato nell’ultimo periodo. E’ per noi la ‘pacca sulla spalla’, segno che nonostante le grandi difficoltà stiamo lavorando bene per noi e per il futuro dell’agricoltura, che ci presenta quotidianamente nuove sfide da affrontare”.

Aggiungono che per loro ogni riconoscimento è un punto da cui ripartire con una carica maggiore, più consapevolezze e più responsabilità. “Gli agricoltori sono i custodi della nostra terra e per primi devono muoversi con rispetto verso un futuro che di green non deve averne solo il colore ma i valori che sono propri dell’agricoltura: la cura, l’attesa e l’amore”, questo il messaggio che da diversi anni le sorelle Milone cercano di far arrivare nelle case di tutti con dirette social, con le fattorie didattiche 4.0 e con i loro “Open Day”. Se si è curiosi di visitare il loro laboratorio di micropropagazione e di conoscere la loro azienda e perché no, di pensare ad un regalo green per questo Natale, i Vivai Milone vi invitano domenica 26 novembre 2023 nella loro azienda per vivere una giornata di porte e menti aperte con un tocco di magia del Natale.