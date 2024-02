10 e 11 febbraio a Pianopoli Corso Base di Potatura dell’olivo

Share Facebook

“Nei giorni 10 e 11 Febbraio 2024 si terrà a Pianopoli (CZ) il Corso Base di Potatura dell’olivo e Gestione dell’Oliveto organizzato da Scuola Potatura Olivo con la collaborazione di Manolo Guzzo, Potatore Certificato e referente di zona.

La Scuola Potatura olivo è diretta da Giorgio Pannelli, il maggiore esperto di olivicoltura nazionale, impegnato da oltre 35 anni anche nella ricerca universitaria in campo olivicolo. La Scuola,co-diretta dal dott. Antonino Filippo Lonobile, si prefigge di svolgere attività di formazione in olivicoltura senza trascurare gli aspetti culturali e socio-economici voti alla valorizzazione del territorio.

A tenere il corso sarà lo stesso Lonobile, vice del prof. Pannelli e vice presidente della Scuola Potatura Olivo SRL Impresa Sociale.

Il corso, diviso in una parte teorica e una pratica in campo, si svolgerà per la parte teorica presso la sala convegni dell’Hotel 2000 di Pianopoli CZ, mentre la parte pratica, in vari oliveti della zona. Verranno affrontate le problematiche di zona su ogni tipo di pianta ed età fino alle secolari.

Questo corso fa parte di un percorso formativo articolato, rivolto sia agli hobbisti che ai professionisti esperti che desiderano apprendere e/o aggiornarsi sulle tecniche moderne per approfondire le proprie conoscenze “sull’Albero-Olivo”.

Durante il corso verranno affrontati i principali aspetti anatomici e fisiologici dell’olivo con particolare attenzione al rapporto uomo-territorio-olivo-ambiente.

Questo primo corso è un primo passaggio con la Scuola desidera sensibilizzare la popolazione sull’importanza del tema della presenza dell’olivo come elemento caratterizzante del territorio calabrese. Il corso darà nozioni sulla potatura e la gestione del suolo, pratiche fondamentali in campo agronomico. Sarà il primo mattone su cui lavorare per valorizzare una pianta al centro della storia calabrese, al centro della sua economia senza trascurare l’importanza ambientale e la bellezza unica che regala al territorio stesso. Il miglioramento di queste pratiche sarà l’avvio di un percorso produttivo di olio di alta qualità.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’organizzatore, sig. Manolo Guzzo, Potatore Certificato e Referente di zona, Regione Calabria:

manologuzzo88@gmail.com o contattare il numero 340.1282447″