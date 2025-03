Il racconto delle corsiste lametine che in passato hanno partecipato al corso gratuito sulla“Leadership al femminile” alla Bocconi di Milano

Condividi

Lamezia Terme – Un’opportunità unica ed arricchente sia dal punto di vista umano che professionale. Alcune delle giovani donne lametine che hanno frequentato negli anni passati il corso gratuito sulla “Leadership al femminile” promosso dal Soroptimist International d’Italia hanno raccontato la loro esperienza in occasione dell’incontro promosso dal Soroptimist club di Lamezia Terme che si è svolto nella sala degli affreschi della Biblioteca comunale “Oreste Borrello” a Lamezia Terme.

Dopo i saluti della presidente del club Luigina Pileggi e dell’assessore alla Cultura e presidente della Commissione Pari opportunità del Comune Annalisa Spinelli, le giovani donne Manuela Muraca (che ha frequentato il corso nel 2008), Roberta Bevilacqua (2014) e Giovanna Ruffino (2023), sollecitate dalle domande dalla socia del Soroptimist Donatella De Grazia, hanno condiviso la loro esperienza, raccontando aneddoti, sensazioni e sottolineando in particolare le opportunità che un evento formativo del genere ha permesso loro di acquisire.

Un corso che ha offerto loro una serie di strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide quotidiane in un ambienteprofessionale dominato ancora da disparità di genere. Durante l’incontro, le giovani donne hanno raccontatostorie di crescita, di sfide superate e di successi ottenuti anche grazie al percorso formativo, sottolineando l’importanza del corso, non solo come momento di apprendimento, ma come un vero e proprio spazio di empowerment. Insomma, un corso che ha dato loro glistrumenti necessari per abbattere ogni barriera e affrontare la propria carriera con maggiore determinazione. In un’epoca in cui la parità di genere è ancora una battagliada combattere, il corso di leadership al femminile dellaBocconi ha dimostrato di essere un valido strumento per coltivare una nuova generazione di leader, consapevolidelle sfide da affrontare e pronte a fare la differenza.

Nel corso della serata è stato ricordato che il bando 2025 scadrà il prossimo 31 marzo. Possono partecipare giovani donne (l’età massima è 28 anni) in possesso di laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti, domiciliate o abitualmente dimoranti a Lamezia Terme e dintorni.

Le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it (sezione Bandi), e inoltrarla all’indirizzo mail del Club Soroptimist Lamezia Terme all’indirizzo email: lamezia-terme@soroptimist.it