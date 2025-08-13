È morto Padre Fedele Bisceglia, il frate degli ultimi

Condividi

L’Associazione “Il Paradiso dei Poveri” comunica che Padre Fedele si è spento presso la clinica INRCA, circondato dall’affetto di chi gli ha voluto bene.

“Padre Fedele – si legge – ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede.

Padre Fedele ci lascia un messaggio importante “Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio”

Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo.

Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso.

Riposa in pace”.

La camera ardente è allestita, nel rispetto delle volontà di Padre Fedele, presso la cappella dell’Oasi Francescana, cappella dedicata a Sant’Anna in memoria di Sua madre.