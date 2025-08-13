Elezioni Regionali, siglata intesa tra Regione Calabria e Prefetture

Condividi

E’ stata sottoscritta, dopo il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, l’Intesa tra la Regione Calabria e le Prefetture calabresi finalizzata a disciplinare le forme di collaborazione in occasione delle prossime elezioni regionali, previste per il 5 e 6 ottobre 2025, al fine di garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle fasi preliminari e delle operazioni di voto.A firmarla, oltre al Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, nella sua qualità di Rappresentante dello Stato per i Rapporti con le Autonomie, il Vice Presidente della Regione Calabria, Filippo

Pietropaolo, il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Cosenza, Rosa Correale e il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Vibo Valentia, Roberto Micucci. Alla firma dell’Accordo hanno presenziato anche i Dirigenti Regionali dell’Unità Organizzativa Elettorale.

L’Intesa affida la gestione amministrativa del procedimento elettorale e la conseguente adozione di direttive e circolari agli Uffici della Regione Calabria, che saranno affiancati dagli Uffici delle Prefetture per quanto concerne la consulenza tecnico-giuridica nelle diverse fasi, oltre che ogni necessario adempimento e supporto operativo per la predisposizione degli stampati e del materiale necessario ai Comuni per lo svolgimento anche delle operazioni presso i seggi.

E stata prevista, altresì, l’istituzione di un organismo di raccordo presso la Prefettura di Catanzaro, composto da rappresentanti della Regione Calabria e delle Prefetture calabresi, con il compito di provvedere ad ogni aspetto applicativo dell’Intesa.

Ai fini di un’ottimale collaborazione tecnico-organizzativa e gestionale del procedimento elettorale, l’Accordo prevede anche la possibilità di utilizzare la piattaforma del Sistema

Informativo Elettorale (SIEL) del Viminale per la raccolta e la diffusione dei dati.

Si tratta – hanno dichiarato il Prefetto di Catanzaro De Rosa e il Vicepresidente Pietropaolo – di un’Intesa tecnica molto importante perché affianca all’autonomia della Regione nel procedimento elettorale la sperimentata esperienza delle Prefetture in questa materia e consolida anche formalmente una collaborazione già in atto su questa e su tante altre materie di carattere amministrativo”.