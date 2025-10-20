Lamezia, aggressione in Pronto Soccorso al dr Procopio; ASP si costituisce parte civile

Condividi

Lamezia Terme – Un’aggressione di violenza inaudita e premeditata quella messa in atto da C. S. Nel novembre del 2024 ai danni del dottor Rosarino Procopio nel Pronto Soccorso di Lamezia Terme.



Un’aggressione portata con un manganello che il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva al seguito con un unico intendimento: far valere ad ogni costo le sue ragioni, peraltro prive di fondamento. A scatenare la reazione inqualificabile una comunicazione che dovrebbe rasserenare: ”la signora (parente di C. S.) non ha più bisogno di cure, può essere dimessa”. Al contrario C.S., insieme ad altri congiunti, ha aggredito il personale sanitario accanendosi contro il Dottor Procopio, che ha riportato lesioni che lo hanno costretto ad assentarsi dal lavoro per oltre un mese, oltre al trauma psicologico. L’aggressore è stato arrestato in flagranza e l’Azienda Sanitaria ha deciso la costituzione di parte civile in affiancamento al dr. Procopio, anche per far pesare il reato di interruzione di pubblico servizio e danni. Fissato dal GIP dr. Domenico Riccio il decreto che dispone il giudizio per C.S. con udienza per la prosecuzione del processo fissata dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica per il giorno 19.11.2025 alle ore 09,00. L’Asp di Catanzaro ribadirà la costituzione di parte civile con il patrocinio dell’Avv. Antonello Bevilacqua del Foro di Lamezia Terme.

“E’ una strada che abbiamo percorso altre volte, anche per dimostrare vicinanza alle persone colpite; chi aggredisce un sanitario aggredisce l’Azienda” comunica la Direzione aziendale.