Un gesto che vale più di mille parole: i migranti di Crotone consegnano un attestato alla Polizia per umanità e professionalità

Un gesto simbolico ma potentissimo: la comunità dei migranti di Crotone consegna un attestato di gratitudine alla Polizia di Stato, riconoscendo l’impegno quotidiano dell’Ufficio Immigrazione tra accoglienza, legalità e sicurezza partecipata.

Un riconoscimento che parla di fiducia e vicinanza

Un momento di profonda vicinanza e riconoscimento reciproco ha caratterizzato la mattinata odierna presso la Questura di Crotone. Il signor EL HOUSSINE Boudassamoute, in rappresentanza e a nome dell’intera comunità dei migranti di Crotone, si è recato presso l’Ufficio Immigrazione per consegnare un attestato di stima e gratitudine volto a ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro operato quotidiano. La motivazione, impressa sull’attestato, fotografa il clima di grande collaborazione e rispetto che si è consolidato nel tempo: «Con profonda e sincera gratitudine, la Comunità dei migranti desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone. Questa testimonianza vuole onorare l’eccellente professionalità, l’efficienza nell’organizzazione dei servizi e lo straordinario senso di umanità, rispetto ed empatia con cui ogni cittadino viene accolto e assistito. Grazie per la vostra dedizione costante e per essere un esempio luminoso di solidarietà e vicinanza istituzionale.»

La gratitudine della Questura

Il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, il Commissario Capo della Polizia di Stato Lorenzo Manna, a nome di tutto il personale dell’Ufficio Immigrazione, ha voluto esprimere la più viva gratitudine al sig. EL HOUSSINE Boudassamoute per l’attestazione ricevuta. Questo bellissimo dono rappresenta, per tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, un monito e un importante riconoscimento, segno tangibile del quotidiano impegno profuso da ogni singolo operatore al servizio della cittadinanza straniera.

Un modello di integrazione e sicurezza partecipata

L’incontro di oggi si inserisce in un percorso di costante dialogo tra le istituzioni locali e le comunità straniere presenti sul territorio, dimostrando come l’efficienza amministrativa e la tutela della sicurezza pubblica possano convivere con il valore dell’accoglienza, diventando un modello di integrazione e sicurezza partecipata. Difatti, circa due mesi fa l’Ufficio Immigrazione e la Squadra Mobile hanno eseguito 92 provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Crotone a carico di cittadini italiani e stranieri ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falso in atto pubblico mediante induzione in errore. L’attività della Polizia di Stato è certamente volta a guidare i cittadini stranieri regolari per agevolarli nel disbrigo delle pratiche relative alla concessione dei permessi di soggiorno, non disgiunta a fermezza nei confronti di quelli irregolari e pericolosi per la sicurezza permanenti sul territorio.