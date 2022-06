Incidente sulla statale 106 nel cosentino, una vittima

Sulla strada statale 106 “Jonica” il traffico è temporaneamente rallentato nella carreggiata in direzione Reggio Calabria, in località San Giacomo-Marinella (km 316,300), provincia di Cosenza, per incidente. Nell’incidente autonomo una…

