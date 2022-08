Cosenza, attività preventiva e controlli dei Carabinieri nell’area urbana

Continua senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati in genere. Anche quest’anno, con l’approssimarsi del Ferragosto, la Compagnia di Cosenza adotta il già collaudato dispositivo teso a garantire la presenza sul territorio di numerosi servizi preventivi, che si protrarranno per l’intero periodo, al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza in tutto il territorio di competenza del Comando bruzio.

E proprio grazie all’incessante attività di controllo, i militari della Sezione Radiomobile hanno dato esecuzione, nel pomeriggio di ieri, ad un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza nei confronti di un 53enne di origini russe.

L’uomo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in più circostanze si era reso irreperibile presso la propria abitazione in occasione dei relativi controlli espletati da parte dei militari della Sezione Radiomobile. Pertanto, alla luce dellereiterate violazioni, ritenendo ormai inadeguata la detenzione domiciliare, l’A.G. competente ha sostituito la predetta misura con quella della custodia in carcere.

Gli stessi militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza, sempre nel pomeriggio di ieri, hanno anche proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 38enne di Mendicino, già noto alle forze dell’ordine.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i militari, procedendo al controllo di un’autovettura nel centro cittadino, constatavano la presenza a bordo dell’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Mendicino. Di conseguenza, accertata la violazione agli obblighi a cui è sottoposto, il soggetto è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria competente.