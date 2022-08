In Puglia muore in un incidente carabiniere 41enne, aveva prestato servizio a Lamezia

Un carabiniere 41enne, è morto questa mattina in un incidente stradale a Barletta. Il militare stava tornando a casa in moto, dopo un turno di lavoro notturno a Manfredonia (Foggia).…

Un carabiniere 41enne, è morto questa mattina in un incidente stradale a Barletta. Il militare stava tornando a casa in moto, dopo un turno di lavoro notturno a Manfredonia (Foggia). A quanto si apprende la sua moto si è scontrata, per cause da accertare, contro un’auto. La Procura di Trani sta coordinando le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Questo è quanto si legge sul sito infodifesa.it

Il 41enne in passato aveva prestato il suo servizio a Lamezia Terme, alla caserma di Sambiase per poi passare alla Radiomobile. Lascia la moglie, lametina, e due figli piccoli.