Esplosione in abitazione nel cosentino per fuga di gas, ferita coppia coniugi

Oggi ore 06:54 una chiamata da parte della sala operativa dei vigili del fuoco di Cosenza allertava la sala operativa del comando di Crotone per una fuga gas a Cariati in Località Largo Groccia.

All’arrivo sul posto delle squadre del distaccamento di Cirò Marina e Rossano, vi era parte del solaio dell’abitazione posta nel centro storico di Cariati, già crollato, le mura lesionate causa deflagrazione dovuta alla fuga gas.

All’interno due persone ferite e portate in ospedale dai sanitari del 118, una coppia di coniugi, uno del 1947 ed una del 1955.

Al momento per i rilievi del caso presente il funzionario dei vigili del fuoco del comando di Cosenza.

Sul posto anche i carabinieri.

