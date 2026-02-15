Crotone e Cirò Marina, maxi controlli della Polizia: identificate 549 persone e 323 veicoli

Condividi

Operazione straordinaria disposta dal Questore Panvino: posti di controllo, verifiche ai domiciliari, attività di Anticrimine, Mobile, Digos, Immigrazione, Stradale e Polfer. Due segnalazioni per droga e 14 infrazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, il Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità:

– Anticrimine

– Squadra Mobile

– Digos

– Ufficio Immigrazione

– Ufficio di Gabinetto

– Polizia Stradale

– Polfer

L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare dello spaccio di stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Risultati dell’attività di prevenzione

– 549 persone identificate, di cui 138 con precedenti

– 323 veicoli controllati

– 32 posti di controllo

– 31 controlli domiciliari

– 2 persone segnalate al Prefetto per possesso di stupefacente per uso personale

– 14 infrazioni al Codice della Strada

Controlli della Divisione Anticrimine

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 21 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale (arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e associazione mafiosa, e sorvegliati speciali), tutti residenti nei comuni di Cirò e Cirò Marina.

Attività dell’Ufficio Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione ha:

– identificato 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale

– effettuato controlli sulle dichiarazioni di ospitalità

Contestualmente, personale della Questura ha identificato 41 persone (di cui 14 con precedenti) e controllato 28 veicoli.

Controlli sulle strade statali

La Polizia Stradale ha:

– identificato 23 persone, di cui 2 positive in banca dati SDI

– controllato 20 veicoli

– elevato 10 sanzioni al Codice della Strada

– ritirato una patente di guida

Attività della Polizia Ferroviaria

La Polfer ha operato nelle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali, identificando:

– 61 persone, di cui 20 positive

– 37 veicoli controllati

Reparto Prevenzione Crimine

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato posti di controllo nel territorio di Cirò Marina, identificando:

– 151 persone, di cui 25 con precedenti

– 90 veicoli controllati

Attività delle Volanti

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno:

– segnalato al Prefetto 2 soggetti per detenzione di stupefacente per uso personale

– sequestrato 2,59 grammi di cocaina

– identificato 244 persone, di cui 56 con precedenti

– controllato 148 veicoli

– effettuato controlli domiciliari a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale