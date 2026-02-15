Crotone e Cirò Marina, maxi controlli della Polizia: identificate 549 persone e 323 veicoli

Operazione straordinaria disposta dal Questore Panvino: posti di controllo, verifiche ai domiciliari, attività di Anticrimine, Mobile, Digos, Immigrazione, Stradale e Polfer. Due segnalazioni per droga e 14 infrazioni al Codice della Strada.
Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, il Questore della Provincia di Crotone Renato PANVINO ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità:
– Anticrimine
– Squadra Mobile
– Digos
– Ufficio Immigrazione
– Ufficio di Gabinetto
– Polizia Stradale
– Polfer
L’attività è stata finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare dello spaccio di stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.
Risultati dell’attività di prevenzione
– 549 persone identificate, di cui 138 con precedenti
– 323 veicoli controllati
– 32 posti di controllo
– 31 controlli domiciliari
– 2 persone segnalate al Prefetto per possesso di stupefacente per uso personale
– 14 infrazioni al Codice della Strada
Controlli della Divisione Anticrimine
Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 21 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale (arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e associazione mafiosa, e sorvegliati speciali), tutti residenti nei comuni di Cirò e Cirò Marina.
Attività dell’Ufficio Immigrazione
L’Ufficio Immigrazione ha:
– identificato 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale
– effettuato controlli sulle dichiarazioni di ospitalità
Contestualmente, personale della Questura ha identificato 41 persone (di cui 14 con precedenti) e controllato 28 veicoli.
Controlli sulle strade statali
La Polizia Stradale ha:
– identificato 23 persone, di cui 2 positive in banca dati SDI
– controllato 20 veicoli
– elevato 10 sanzioni al Codice della Strada
– ritirato una patente di guida
Attività della Polizia Ferroviaria
La Polfer ha operato nelle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali, identificando:
– 61 persone, di cui 20 positive
– 37 veicoli controllati
Reparto Prevenzione Crimine
Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato posti di controllo nel territorio di Cirò Marina, identificando:
– 151 persone, di cui 25 con precedenti
– 90 veicoli controllati
Attività delle Volanti
Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno:
– segnalato al Prefetto 2 soggetti per detenzione di stupefacente per uso personale
– sequestrato 2,59 grammi di cocaina
– identificato 244 persone, di cui 56 con precedenti
– controllato 148 veicoli
– effettuato controlli domiciliari a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale