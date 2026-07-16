Crotone, rissa sul lungomare e lesioni aggravate con armi da taglio: due uomini arrestati e colpiti da DACUR. In un giorno identificate 498 persone

Dopo la violenta colluttazione avvenuta sul lungomare cittadino, il Questore Panvino dispone il Divieto di Accesso al Centro Urbano per due cittadini afghani. Quattro avvisi orali emessi a soggetti ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose. Rafforzati i controlli: quasi 500 persone identificate in un solo giorno.

Divieto di accesso al lungomare per due anni

La Polizia di Stato ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso al Centro Urbano (DACUR) a carico di due cittadini extracomunitari afghani, regolari sul territorio nazionale, di 25 e 26 anni, resisi responsabili di lesioni personali aggravate commesse sul lungomare di Crotone. Nei giorni scorsi, i due uomini, domiciliati nel capoluogo per motivi di lavoro, hanno dato vita a una violenta colluttazione nei pressi di un noto stabilimento balneare, durante la quale entrambi hanno utilizzato strumenti da taglio o da punta. Lo scontro ha provocato reciproche lesioni, consistenti in diverse ferite da taglio ed escoriazioni al volto e agli arti superiori, con copioso sanguinamento. Uno dei due ha riportato una prognosi di 30 giorni, l’altro di 15 giorni.

L’intervento decisivo della Polizia

Il tempestivo intervento di un poliziotto libero dal servizio, coadiuvato da alcuni connazionali dei due coinvolti e successivamente dagli equipaggi delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura, ha evitato conseguenze più gravi. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone informate sui fatti e ricostruito la dinamica dell’accaduto, hanno arrestato entrambi in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Le misure del Questore Panvino

Considerata la gravità dell’episodio, avvenuto in un’area particolarmente frequentata durante la stagione estiva, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto nei confronti dei due soggetti il Divieto di Accesso al Centro Urbano. Per i prossimi due anni non potranno accedere alle vie del lungomare di Crotone né agli esercizi pubblici e ai locali presenti nella zona.

Quattro avvisi orali a soggetti abitualmente dediti a reati

Il Questore ha inoltre emesso quattro Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti che, sulla base dei precedenti penali e di polizia e dei recenti reati commessi, sono stati ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose. Tra i destinatari figurano soggetti condannati più volte per truffe online, un soggetto con numerosi precedenti tra cui resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, reati in materia di stupefacenti e altri delitti. La fase istruttoria dei procedimenti amministrativi è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Crotone.

Controlli intensificati sul territorio

L’attività di prevenzione si inquadra in un più ampio piano varato dal Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, volto a prevenire la delittuosità mediante l’intensificazione dei controlli su soggetti ritenuti particolarmente inclini alla commissione di reati. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impegnati nei servizi di controllo del territorio e le pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e a Le Castella hanno identificato 498 persone, controllato 222 veicoli ed effettuato verifiche sulle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.