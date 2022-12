AMA Calabria, il 28 dicembre concerto gospel a Lamezia Terme

Una tradizione che si rinnova. Nel pieno del clima natalizio la musica diviene protagonista e fa da colonna sonora all’arrivo del nuovo anno.Il concerto gospel di Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers, sarà l’evento che segnerà il passaggio della stagione teatrale di AMA Calabria dal 2022 al 2023, rispettando lo spirito natalizio che caratterizza questo periodo.

L’evento, fatto di musica e voci potenti, accoglierà il pubblico della rassegna per due appuntamenti, martedì 27 dicembre all’Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino di Caulonia, e mercoledì 28 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21. Lo spettacolo è stato organizzato da AMA Calabria e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

«Da sempre nel periodo natalizio – ha commentato Francescantonio Pollice, direttore artistico – AMA Calabria presenta al suo pubblico un concerto gospel di alto prestigio. Quest’anno abbiamo inserito in cartellone uno dei più importanti protagonisti della scena americana. La presenza di Eric Waddel e Abundant Life Gospel Singers sarà un segnale di distensione e di pace».

Eric Waddell, famoso docente e compositore che ha studiato presso il Conservatorio di Peabody come salmista, dirigerà il gruppo proveniente da Baltimora (negli Stati Uniti) e composto da vocalistfenomenali in grado di coinvolgere il pubblico. Nei concerti calabresi Eric Waddell presenterà un repertorio che fa parte di un songbooklungo più di un secolo: dalle antiche “work songs” alle contaminazioni del Gospel contemporaneo afroamericano.

La scaletta spazierà dagli arrangiamenti moderni del gospel contemporaneo, tra cui alcuni brani del Maestro Waddell, ai temi tradizionali nelle versioni mainstream più care: un’emozionante miscela musicale capace di toccare il cuore dell’ascoltatore, che non può fare a meno di interagire con gli artisti .

Non mancherà il coinvolgimento generato dalle performance dei coristi, che eseguiranno alcuni brani composti dallo stesso Waddell e altri canti cristiani come ‘Joy to the World’ o la famosissima ‘Oh Happy Day’, ripresa da un inno del XVIII secolo, che oggi è considerato il brano gospel per eccellenza.

Considerato uno fra i più eccellenti Ministri di Musica e direttore di coro, Waddell nella sua carriera ha prestato la sua opera in numerosissime Chiese e ha condiviso il palco con leggende quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker; con stelle del gospel tra i quali BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vanessa Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins e il leggendario Dottie Peoples.