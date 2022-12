Lamezia, al via l’iniziativa “Riscopriamo il… Centro Storico di Sambiase”

Sta per partire l’iniziativa “Riscopriamo il… Centro Storico di Sambiase”, un percorso culturale gratuito nella città di Lamezia Terme, che nasce dalla collaborazione tra i volontari di Arci Servizio Civile facenti parte del progetto “Abbracci Culturali” e l’Amministrazione Comunale.

Le visite si svolgeranno per le vie del centro storico dell’ex Comune di Sambiase, con l’obiettivo di riscoprire da un punto di vista storico, artistico e culturale i beni che hanno segnato la storia del quartiere e forgiato la sua tradizione.

Sarà possibile effettuare il percorso nelle seguenti date: 28-29-30 dicembre 2022 e 3-4-5 gennaio 2023, con due turni di visita disponibili per ogni giornata, alle ore 10:00 e alle ore 16:00. Si partirà da Piazza 5 Dicembre (ex Piazza Diaz) e si proseguirà lungo Via Della Libertà, dove sono collocate la Chiesa di San Francesco e le Chiese dell’Immacolata e dell’Annunziata, nelle quali si potranno apprezzare anche i caratteristici presepi che ogni anno vengono aperti al pubblico nel periodo natalizio. Si procederà poi per Palazzo Nicotera e più avanti per gli Atri Cavour I e II; e ancora, lungo Via D. Porchio, zona dedicata al poeta Franco Costabile dove è collocata la sua casa nativa.

Ultima tappa sarà la Chiesa di San Pancrazio, meglio conosciuta come Chiesa Matrice: composta da tre navate e nove altari, è di grande interesse architettonico; all’interno si possono ammirare le diverse opere pittoriche di Francesco Pallone.

Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto ad una passeggiata all’aperto. È necessaria la prenotazione, che si può effettuare al numero 0968 207315 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13); tramite e-mail all’indirizzo sccculturalamezia@gmail.com o attraverso le pagine social Cultura Lamezia.