Lamezia, stasera alla Chiesa Matrice il concerto “Joy to the world”

Continua la magia delle festività natalizie nella città di Lamezia Terme ed ecco che giunge puntuale, un nuovo appuntamento con la musica, la condivisione artistica, lo spettacolo.

Il Benjamin Ensemble è pronto come ogni anno ad allietare teatri, chiese ed altre suggestive location con il concerto “JOY TO THE WORLD”.

Questa sera, 28 dicembre alle ore 19, nella chiesa Matrice a Lamezia Terme, assisteremo ad un programma concertistico di brani sia strumentali e vocali, sia brani prettamente strumentali, inframezzati da brevi intervalli interlocutori con cui vengono presentati al pubblico i brani eseguiti e da eseguire, nonché una succinta presentazione dell’ensemble, dei suoi componenti e delle sue peculiarità.

Nella suggestività del centro storico di Sambiase, grazie alla sinergia tra Teatrop e l’Amministrazione Comunale, e la professionalità di setti musicisti della Benjamin ensemble, lo spettacolo si fa calore musicale ed emotivo, nella dimensione intima del silenzio di ognuno di noi.

Gli autori ed i compositori dei brani sono molteplici e variano dai più classici Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ai contemporanei Gian Piero Reverberi, passando per Franz Xaver Gruber, Hugh Martin, J. Fred Coots.

Un’occasione per salutare il vecchio anno ed affidare al 2023, con il potere della musica, sogni e aspettative. Grazie alla disponibilità della comunità dei Padri Minimi di San Francesco da Paola, i lametini potranno godere di un grande evento musicale all’interno della storicità e preziosità architettonica