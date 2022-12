Lamezia Terme aspetta il 2023 con il dj Martin Klein e Federica Carta

Fervono i preparativi per il capodanno 2023.

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme è lieta di annunciare che sabato 31 dicembre, alle ore 23,50 circa, inizierà la grande Festa per “l’Anno che Verrà”. Con l’energia di dj Martin Klein conduttore radiofonico di Radio 105 e la melodica voce di Federica Carta, si brinderà insieme, in un abbraccio virtuale di cuore e menti. Una grande festa di famiglia, su corso Numistrano, insieme per festeggiare con il sorriso, il nuovo anno, con le aspettative ed i sogni che porterà con sé.