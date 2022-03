Cimiteri, Gianturco e Rubino (FDI): “Gravi condizioni di degrado e mancanza di spazi”. Presentata interrogazione e mozione

1 min, 2 sec

“La gravissima condizione di degrado e di mancanza di spazi in cui versano i cimiteri della città di Lamezia Terme richiedono un intervento, indifferibile e urgente, dell’amministrazione comunale”. Lo affermano Rosy Rubino e Mimmo Gianturco, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia all’interno dell’Assise di Lamezia Terme che sul tema in oggetto hanno presentato un’interrogazione e una mozione.

“Tale situazione – osservano – è emersa da diverso tempo in tutta la sua drammaticità evidenziando diverse criticità e negligenze delle autorità deputate al governo del territorio”. “I cimiteri – proseguono i consiglieri comunali – risultano essere fortemente sottodimensionati rispetto alla richiesta di spazi e i ritardi nella risoluzione del problema stanno creando notevoli disagi ai cittadini a causa di innumerevoli disservizi. Riteniamo che sia inammissibile e non degno di una società civile ledere la dignità dei defunti e delle loro famiglie”.

“Non solo l’amministrazione comunale, tramite l’interrogazione da noi presentata, dovrà rendere conto alla città – spiegano – delle misure intraprese fino ad oggi, ma soprattutto dovrà individuare, come specificato nella nostra mozione, in tempi celeri ed efficaci, le azioni idonee per uscire da tale situazione emergenziale. Ancora una volta, l’ennesima, ci troviamo di fronte un’amministrazione ferma al palo e priva di una sia pur minima programmazione”.