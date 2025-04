Partenza del 67° Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà: “Investiamo sulla bellezza dei nostri territori”

Condividi

“Non poteva esserci accoglienza più bella” – queste le parole dal villaggio di partenza di Bova Marina del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha aggiunto: “La tradizione del Giro torna in questo scorcio di paradiso dell’area grecanica, e siamo orgogliosi di farlo con questo appuntamento sportivo sul quale la Città Metropolitana ha investito tanto. Il sole accompagnerà la carovana in questa bellissima giornata di sport, e, grazie al Giro, le straordinarie bellezze della nostra terra arriveranno su un palcoscenico nazionale attraverso la promozione della sua immagine piu autentica”.

Il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella ha ribadito l’importanza dell’evento non solo in termini sportivi: “Un’occasione unica per la promozione del nostro territorio che permetterà ai comuni della Città Metropolitana di fare bella mostra di sè. Oggi è una festa dello sport che mette assieme la passione degli sportivi e la gioia delle tante famiglie presenti qua nel villaggio di partenza. Il percorso di oggi permetterà di far conoscere, attraverso le immagini Rai, le bellezze dell’aerea grecanica, dell’area tirrenica, del Parco d’Aspromonte e della nostra città, dove è previsto l’arrivo sul Lungomare monumentale Falcomatà”.