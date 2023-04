Lamezia, si è svolto con successo il Premio Calcio Giovanile presso il teatro F. Costabile

La serata, divisa in due momenti, ha visto, nella prima parte, un dibattito dal tema: “il calcio giovanile in Italia”, in cui gli ospiti, incalzati dalle domande di Ketty Riolo, conduttrice dell’evento, hanno risposto e dato la loro opinione e, soprattutto, hanno dato consigli utili ai giovani calciatori presenti in platea, alla fine del convegno-dibattito, hanno ricevuto il Premio Calcio Giovanile 2023.

Il direttore Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter ha ricevuto il Premio alla Carriera, a premiarlo è stato Felice Natalino, uno degli organizzatori del Torneo Internazionale, che ha ricordato la sua storia da calciatore e ha ringraziato pubblicamente il Direttore Samaden per essergli stato vicino in un momento difficile della sua vita, facendo vedere al pubblico sia la professionalità di Samaden ma soprattutto il suo essere sensibile ed umano. La serata ha proseguito il suo corso con la premiazione di Giuseppe Geria, responsabile del settore giovanile della Reggina1914, premiato per la sua attività dall’assessore allo sport della Città di Lamezia Terme, Luisa Vaccaro, che ha colto l’occasione per ringraziare sia presenti che tutte le persone che sono arrivate in città per vivere queste giornate di calcio e socialità.

A premiare il responsabile del settore giovanile del Catanzaro, Carmelo Moro, è stato il giornalista del Corriere dello Sport e di TuttoSport, Rinaldo Critelli, che ha invitato gli ospiti a farsi portavoce per un cambiamento costruttivo in Federazione, per poi arrivare al Premio Calcio Giovanile “Ragazzo di Calabria” consegnato al giovane calciatore Daniele Liotti, attualmente in forza alla Reggina 1914, premiato dal Direttore Angelo Aiello, organizzatore del Torneo Internazionale, ma anche e soprattutto come ha ricordato lo stesso Liotti, colui che lo ha scoperto e portato sulle scene calcistiche professionistiche nazionali.

Si è detto soddisfatto, l’organizzatore del Premio Calcio Giovanile, Angelo Piccione di A.P. Management, per la riuscita dell’evento, che ha visto sul palco alcune tra le figure più importanti del mondo del calcio giovanile in Italia e in Europa, ringrazia gli sponsor e le istituzioni ed infine ringrazia gli organizzatori del Memorial Pasquale Gallo, Angelo Aiello e Felice Natalino, per la collaborazione e la disponibilità avuta per la buona riuscita della manifestazione collaterale al Torneo e dà appuntamento alla prossima edizione del Premio.