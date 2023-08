Falerna, oltre cento partecipanti alla prima edizione del Cammino di S. Antonio Abate

Share Facebook

Oltre cento partecipanti, tra agonisti del campionato master dei master Unvs, corridori amatoriali, appassionati di sport walking e bikers alla prima edizione del Cammino di S. Antonio Abate, promosso dalla sezione di Falerna Marina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con il patrocinio del Comune di Falerna, svoltosi nei giorni scorsi lungo il percorso dai murales dedicato a S. Antonio Abate di Falerna Marina fino alla piazza del comune di Falerna dove passa il 39°parallelo.

Una forte sinergia tra il mondo dell’associazionismo culturale e sportivo, con il contributo storico della professoressa Vittoria Butera e di Gaetano Fera, ha fatto della manifestazione sportiva una vetrina turistica per il comune del litorale tirrenico, nel periodo dell’anno più intenso per i tanti falernesi che rientrano per le vacanze estive e i turisti. Ad aprire il percorso, dopo l’inno nazionale eseguito dalla banda, i ciclisti provenienti da diversi comuni dell’hinterland lametino, seguiti dai partecipanti al campionato Master dei Master Unvs, gli amatoriali, singoli appassionati e famiglie con bambini che hanno camminato lungo il tratto che va da zero a 550 metri sul livello del mare, passando per punti suggestivi del panorama naturalistico falernese, luoghi della storia come la villa romana di Pian delle Vigne e il monumento ai caduti del lavoro, gli affacci con vista sui tramonticaratteristici del litorale tirrenico. Il cammino si è concluso con la premiazione in piazza Marconi, nel corso di una serata di festa e degustazione di prodotti tipici.

Con la professionale regia del presidente dell’Unvs Falerna Marina Pietro Gatto, che all’inizio della manifestazione ha voluto accanto a sé a dare il via lapresidente onoraria della sezione falernese Caterina Bortolusso, sono state coinvolte nella manifestazione, dalla fase organizzativa allo svolgimento della gara/camminata, le associazioni sportive e cultrali Run for Nicholas Green, Croce Rossa Falerna, Briganti del Mancuso Falerna, Vespa Club Lamezia, Vacanze in Calabria Falerna, Scarabeo.

Dal presidente Pietro Gatto, “un ringraziamento a tutti i partecipanti per questa prima edizione che si inserisce in un percorso di rilancio e maggiore radicamento sul territorio della sezione falernese dell’Unvs, nell’ottica di legare sempre più sport, turismo, cultura e promozione del territorio. Ringraziamo l’Unvsnazionale per il supporto costante e l’Unvs Regionale con il presidente Giovanni Aiello. Un grazie all’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Francesco Stella e dell’assessore Fabio Menniti, al comando di polizia municipale di Falerna, alle Forze dell’Ordine, ai volontari delle associazioni e a quanti si sono spesi per dare un’occasione di visibilità a un pezzo di storia della comunità di Falerna – la fiera resistenza della popolazione all’invasione normanna e il legame con la figura di S. Antonio Abate – che tutti dovremmo conoscere e valorizzare, farne un valore attrattivo per tutta la Calabria. Certamente faremo tesoro delle criticità di questa prima edizione per migliorare nelle prossime e soprattutto per dare valore aggiunto con il contributo di tutti”.