Coppa Calabria Over 35 Amatori di calcio ad 11, quattro squadre già qualificate per i quarti di finale

Al termine della seconda giornata della Coppa Calabria Over 35 Amatori di calcio ad 11, organizzata dall’A.S.C. Calabria e dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il campo e quindi le partite giocate fin ora hanno decretato alcune inconfutabili certezze. Infatti si sono qualificate già ben quattro formazioni ai quarti di finali del Torneo: l’Hammers, il Real Filadelfia, la Vigor Old Boys e la Stella Maris, in quanto oramai sicure vincitrici, a punteggio pieno, dei propri gironi di appartenenza, mentre di converso regna sovrana e si rileva una serrata bagarre negli altri rimanenti raggruppamenti, per stabilire l’accesso nella fase finale per le altre tre squadre vincitrici e la migliore seconda assoluta. Intanto i verdetti scaturiti dalla seconda giornata della Coppa, nonostante alcuni risultati clamorosi, rispetto al numero di reti segnate, hanno evidenziato un forte livellamento in alto della qualità e del gioco espresso la tutte le squadre, con partite rimaste in bilico fino al novantesimo ed oltre, con formazioni ormai rodate anche atleticamente, che riescono a tenere il campo con padronanza di palleggio fino in fondo, team, in entrambi i gironi, che si sono attrezzati per un campionato di vertice.

I risultati della seconda giornata:

– Nuova Soverato vs Hammers cz 4-5

– Casa dello Sport vs Atletico Sersale 1-0

– Antico Forno vs Real Filadelfia 2-6

– Under 101 cz vs Vigor Old Boys 1-3

– Alchimia Jonica vs Stella Rossa cz 2-1

– Mac 3 Amami vs Catanzaro Lido 0-1

– Stella Maris vs Borboruso nel Cuore 3-0

Hanno osservato un turno di riposo Monasterace, Invicta, Lamezia Golfo, Computer Assistance, Boys Marinate, Amatori Soveria Mannelli ed Ecosistem Lamezia Soccer.

La prima considerazione da fare, dopo tredici partite giocate, avendolo rilevato dai referti arbitrali pervenuti e dai Comunicati Ufficiali dell’A.S.C., che negli incontri disputati fin ora, le terne arbitrali non hanno decretato nessuna espulsione e le poche ammonizioni comminate sono frutto e da riferirsi a normali falli di gioco di una partita di calcio amatoriale. Quindi gli incontri di calcio disputate, tutto sommato, sono state disputate dalle squadre in campo con il normale patos agonistico, così come si conviene ad uno scontro sportivo, ma quel che più interessa agli Organizzatori e all’A.S.C., che i veri valori del calcio amatoriale sono stati salvaguardati, quali il rispetto reciproco e dei ruoli, l’amicizia, il divertimento e la socialità, in pratica lo stare insieme partecipando ad una competizione. Grande compiacimento per tutto ciò da parte degli Organizzatori e dall’A.S.C., con il Presidente Patrizio Gemello, che ha dichiarato alla stampa: “piena soddisfazione e la sicura speranza che questo spirito agonistico e cameratesco vada oltre le partite di Coppa e si estenda e perseveri anche nel lungo Campionato che ci attende e sta per iniziare a fine mese”.