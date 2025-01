Sambiase: 1-1 interno contro il Pompei

Condividi

Si ferma ad 8 la striscia di vittorie consecutive per i giallorossi. Un goal per tempo al “D’Ippolito”: al vantaggio ospite di De Martino al 17’, risponde Zerbo al 61esimo.

Torna Umbaca dal primo minuto: è lui l’unico cambio negli 11 titolari rispetto a domenica scorsa. Dopo 2 minuti ci prova subito il Sambiase: conclusione da fuori di Zerbo murata. Al minuto 17 il Pompei approfitta di una distrazione del Sambiase e stappa il match con De Martino, bravo ad appoggiare in rete un suggerimento dalla destra. Al 22’ la reazione del Sambiase: cross di Umbaca per la testa di Ferraro, tentativo bloccato da Rizzuto. Al 28esimo tiro da fuori di Caporello, anche in questo caso blocca l’estremo difensore ospite. Al 41’ Sambiase vicino al pari con Ferraro che, al termine di una bella trama offensiva, spara alto. Nella ripresa molto meglio il Sambiase e il meritato pari arriva al 61’: uscita fuori dalla propria area di Rizzuto, Ferraro ne approfitta e serve Zerbo che deve solo spingerla in porta. Al 66’ sugli sviluppi di calcio piazzato battuto da Cozza, stop e tiro di Umbaca che, però, non inquadra lo specchio. Nel finale due palle goal importanti per entrambe le squadre: la prima al 93esimo (Rizzuto miracoloso su Maitini), la seconda a tempo praticamente scaduto (provvidenziale Giuliani in uscita su Tompte lanciato a rete).

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson (Morra, 43’ st), Caporello (Tiveron, 43’ st), Strumbo, Piriz (Cozza, 16’ st), Colombatti, Umbaca (Maitini, 27’ st), Ferraro, Zerbo, Carella (Gassama, 35’ st). A disp. Grisendi, V. Frasson, Solomon, Chianese. All. Morelli

POMPEI: Rizzuto, Guerra (Avino, 31’ st), Russo, Megna, Rosati (Feito, 6’ st), Vitale, Bonavita, Bocchetti, De Luca (Aurino, 11’ st), Puntoriere, De Martino (Tompte, 16’ st). A disp. Pirone, D’Amora, Esposito, Balzano, Pelusio. All. Esposito

MARCATORI: De Martino 17’, Zerbo 61’

ARBITRO: Giordani da Aprilia, assistenti Camilli (Roma 1) e Amato (Aprilia)

NOTE: ammoniti De Luca (P), Vitale (P), Strumbo (S), Feito (P). Angoli 6-2. Recupero 1’, 6’.