Vittoria convincente dei gialloblù contro la Volley Valley Catania

La Raffaele Arpaia Lamezia si conferma una delle formazioni più in forma del campionato, battendo la Volley Valley Catania con un netto 3-0. Una prestazione che non lascia spazio a dubbi e che porta a tredici vittorie su tredici partite, un record invidiabile che testimonia la solidità e la determinazione della squadra.

Nonostante la sconfitta, la Volley Valley ha cercato di dare del filo da torcere ai lametini, soprattutto nel terzo set, dove ha mostrato una certa tenacia. Tuttavia, i ragazzi di mister Torchia non si sono lasciati sorprendere e hanno mantenuto il controllo del gioco, chiudendo la partita in modo convincente.

Dopo due turni consecutivi giocati tra le mura amiche, ora la Raffaele Arpaia si prepara a una trasferta in Sicilia, diretta a Sciacca, dove affronterà una nuova sfida. Mister Torchia, al termine della partita, ha commentato l’andamento della squadra: “Il campionato ci chiede di restare in scia, nella scia buona, vista la varietà di risultati che si susseguono. Abbiamo sfruttato bene l’occasione di giocare in casa, e i ragazzi sono stati bravi e concentrati al punto giusto. È importante sottolineare anche il contributo dei giovanissimi, che sono stati lanciati nella mischia a causa delle defezioni dell’ultimo momento di capitan Graziano e di Lorusso.”

Con uno stop generale di una settimana in vista delle elezioni Fipav, la Raffaele Arpaia Lamezia avrà tempo per ricaricare le energie e prepararsi per il momento clou del campionato. La squadra è determinata a continuare la sua corsa, e con prestazioni come quella contro la Volley Valley, le probabilità di successo sembrano sempre più elevate.