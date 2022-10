Lamezia, affermazione del pasticcere Ferdinando Cimino al Puglia Cake Festival

Il giovane pasticcere Ferdinando Cimino titolare della pasticceria Ferdy Dolcevita di Lamezia Terme, ha portato a casa un altro prestigioso risultato nella 6°edizione del Puglia Cake Festival.

Ferdinando Cimino è riuscito ad imporsi nella categoria “Panettone innovativo” tra centinaia di partecipanti con la sua specialità denominata “Soffio di Calabria”, un panettone innovativo al profumo di liquirizia, cedro e peperoncino piccante.

Un risultato importante che attesta il valore e la passione di questo giovane pasticcere nell’arte dolciaria che è riuscito ad imporsi grazie alla sua specialità costituita dal lievito madre, che ha ben 22 anni, e da ingredienti genuini e selezionati con cura.

Il Puglia Cake Festival ha spalancato le porte di Palazzo San Giorgio, prestigiosa location per eventi e congressi situato nel cuore di Trani, in una 6^ edizione che ha avuto tutto il colore e la magia dell’alta professionalità nel campo della pasticceria, e non solo. Tanta innovazione, gusto e tendenze sono diventati i comuni denominatori nel corso di dueintense giornate. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche ai più giovani, attraverso il coinvolgimento di scuole professionali alberghiere con progetti formativi. L’evento è stato diretto artisticamente da Annalisa Stillavato, Katia Malizia, Andrea Pizzaleo. Giudici d’eccellenza: Nico Marzocca dalla Puglia – Ambassador (Casillo), Maria Pastore dalla Puglia – vincitrice di molte competizioni sul panettone a livello internazionale, maestro pasticcere Luigi Conte dalla Campania, vincitore di molte competizioni sul panettone a livello internazionale, Nicola Giotti dalla Puglia – maestro pasticcere ideatore della tecnica aerografia indiretta speculare lucida, Mario “Bolivar” Pennelli – scrittore, giornalista e conduttore di eventi e festival di cultura gastronomica, Cosimo Maddalena dalla Puglia – pastry chef con importanti esperienze lavorative accanto a pasticceri e chef internazionali.