11 e 12 ottobre importante congresso medico all’Università Magna Grecia sul “Breast Cancer Calabria”

“Il cancro della mammella è il tumore con maggiore incidenza nelle donne, e si stima che circa un tumore maligno ogni 3 (30%) sia un tumore mammario”.

Parte da questi dati, l’importante ed atteso congresso medico, Breast Cancer Calabria”, alla sua prima edizione, organizzato dal provider “Xenia” e voluto fortemente dai responsabili scientifici Nicoletta Staropoli e Salvatore Turano, rispettivamente dall’U.O. di Oncologia dell’AOU R. Dulbecco e UO Oncologia AO Annunziata. Il convegno formativo è accreditato su Agenas, prevede 12 crediti e rientra, pienamente, nel mese di prevenzione del Breast Cancer.

“Il trattamento del carcinoma mammario rimane uno dei settori dell’oncologia di maggiore interesse sempre più orientato verso la medicina personalizzata, considerando che i diversi fenotipi di malattia sono spesso l’espressione di patologie estremamente diverse da un punto di vista biologico che condividono solo la sede anatomica di origine”, si legge nel razionale scientifico. I nuovi approcci terapeutici ottenuti dall’avvento di molecole innovative e di nuove combinazioni hanno di fatto “profondamente modificato lo standard of care stravolgendo profondamente la storia naturale di queste neoplasie. Molteplici sono le novità nell’ambito della terapia oncologica”, anticipano i responsabili scientifici.

“L’obiettivo di questo congresso è quello di delineare i principali aggiornamenti dell’ultimo anno nel trattamento del carcinoma della mammella nelle varie fasi dall’Early Breast Cancer alle forme metastatiche con un focus sull’importante ruolo del supporto infermieristico e delle associazioni di volontariato che costantemente sostengono il paziente. Ci auguriamo che dal convegno, con l’ausilio di esperti del settore, emergano importanti aggiornamenti che forniscano al clinico quelle che sono le novità più rilevanti del settore destinante in un futuro non troppo lontano a modificare gli attuali standard of care”, la chiosa. Con il supporto, fondamentale, del prof. Pierosandro Tagliaferri, direttore Unità operativa di Oncologia Medica al Policlinico Universitario “Mater Domini” nonché docente alla “Magna Graecia” di Catanzaro e Pierfrancesco Tassone che è professore ordinario di Oncologia medica presso la medesima prestigiosa università.

Appuntamento a Germaneto, dunque, venerdì 11 e sabato 12 ottobre con la prima sessione e la presentazione degli importanti relatori, tra cui opinion leader nazionali, prevista per le 14, dopo la registrazione iniziale.