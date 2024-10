Il Questore di Catanzaro in visita al Comando Regionale della Guardia di Finanza

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Nella mattinata odierna, presso il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, il Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Linares, ha incontrato il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, tra loro legati da sentimenti di stima reciproca e da amicizia di lunga data.

Durante l’incontro si è parlato degli obiettivi comuni dellaPolizia di Stato e della Guardia di Finanza, volti a garantire, entro i limiti istituzionali e legislativi, l’ordine pubblico e la sicurezza della città.

Il Questore di Catanzaro, complimentandosi con il Generale D’Alfonso per gli obiettivi raggiunti dagli operatori della Guardia di Finanza sul territorio catanzarese nell’attuazione della legalità economica e finanziaria, ha suggellato quelli che saranno i presupposti per una proficua e duratura collaborazione, in un concetto più ampio di legalità sociale.