Attivati punti di facilitazione digitale a Lamezia Terme e Platania

Arci Lamezia Terme Vibo Valentia APS si impegna a favorire l’accesso equo alle tecnologie digitali attraverso l’attivazione di punti di facilitazione digitale sul territorio di Lamezia Terme, Platania e con sportelli mobili, come quello attivo presso il Comune di Lamezia (aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12).

Questi punti offrono supporto ai cittadini nell’utilizzo di strumenti digitali, sia pubblici che privati, come identità digitali (SPID, CIE), piattaforme di servizi online (APP IO, fascicolo sanitario elettronico, Sistema Bibliotecario Lametino) e strumenti di controllo (parental control).

L’iniziativa è parte del progetto regionale promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme e inserito nel programma strategico nazionale “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale”. Il progetto è coordinato da Repubblica Digitale e finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU.

I punti di facilitazione digitale sono pensati per sostenere chi incontra difficoltà nell’uso delle tecnologie, in particolare anziani, persone con basso livello di istruzione o in condizioni di vulnerabilità economica, che rischiano di essere escluse da servizi essenziali. L’obiettivo è garantire un accesso equo alle risorse digitali e una maggiore partecipazione alla vita sociale ed economica, riducendo le disuguaglianze nell’uso delle tecnologie.

Gli sportelli non solo forniscono assistenza immediata, ma mirano anche a potenziare le competenze digitali dei cittadini, rendendoli progressivamente autonomi nell’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Di seguito le sedi e gli orari dei punti di facilitazione:

Via Giolitti 8, Lamezia Terme:

Lunedì: 9:00 – 13:00

Martedì: 9:00 – 13:00

Mercoledì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Giovedì: 9:00 – 13:00

Venerdì: 9:00 – 13:00

Sportelli mobili:

Lunedì 15:00 – 16:30 presso Centro per l’Impiego a Lamezia Terme

Martedì: 9:00 – 12:00 presso il Comune di Lamezia Terme

Mercoledì: 9:00 – 12:00 presso il Comune di Lamezia Terme

Giovedì: 9:00 – 12:00 presso il Comune di Lamezia Terme

Via Roma 18, Platania:

Venerdì: 9:00 – 13:00

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo facilitazionedigitale@arcilamezia.it, contattare i numeri 3791091184 (Lamezia Terme) – 3770923350 (Platania), o visitare la sede di Via Giolitti n.8 a Lamezia Terme.