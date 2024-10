La Cna Calabria al Ttg di Rimini con la ‘nduja di un’azienda vibonese

Condividi

Anche quest’anno la CNA Calabria ha partecipato al Ttg Travel Experience di Rimini,la manifestazione italiana di riferimento per la promozione turistica a livello mondiale, conclusasi pochi giorni fa.

La Confederazione calabrese, guidata dal presidente Giovanni Cugliari, ha scelto di rappresentare la punta dello Stivale affidandosi alla regina dei prodotti tipici: la ‘nduja.

Il Ttg ha ospitato, infatti, l’azienda Deorum Cibus con la sua “Nduja Experience”. Si tratta di una realtà di Vibo Valentia messa su da tre fratelli che hanno unito l’amore per il territorio e per le tradizioni con la ricerca e l’attualizzazione.

L’azienda vibonese ben rappresenta la Calabria e la nuova imprenditoria in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Inoltre, con la sua vocazione per l’internazionalizzazione coglie a pieno la crescita in termini di esportazioni del nostro tessuto e la capacità continua di adattamento al mercato e alle sue tendenze.

L’edizione del Ttg di quest’anno è quella che più ha visto l’impronta della Cna. La Confederazione artigiani ha occupato cento metri quadri di spazio espositivo rappresentando in maniera massiccia la forza dell’artigianato. Si tratta di un appuntamento importante, strategico, di confronto e analisi a cui la Cna Calabria aderisce da anni nel solco di una crescita del mercato calabrese a livello nazionale e internazionale.