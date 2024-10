SIAL Paris, 28 aziende calabresi alla fiera dell’innovazione alimentare

Condividi

Dal 19 al 23 ottobre prossimi, saranno 28 le aziende calabresi che parteciperanno al SIAL Paris, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare che celebra il suo 60° anniversario.

“Per i prodotti calabresi – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – sarà un’ulteriore vetrina privilegiata, un in contesto identitario di notevole impatto per la Regione Calabria. Porteremo in Europa le eccellenze dell’agroalimentare. Questa partecipazione rientra nel programma fieristico di promozione che sta dando risultati importanti, con una crescita a due cifre dell’export dell’agroalimentare della nostra regione ormai da 30 mesi, grazie anche al lavoro certosino nell’organizzazione da parte dell’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese”.

In esposizione a Parigi, presso il Parco nord Villepinte, il futuro dell’alimentazione con circa 2.500 nuovi prodotti che rappresentano quasi il 10% dell’Innovazione mondiale in materia di prodotti alimentari. In totale saranno 7.500 gli espositori in rappresentanza di oltre 130 Paesi, con una previsione del 75% di visitatori internazionali.

“Anche nella capitale francese, il brand Calabria Straordinaria sarà ancora protagonista e strumento di attuazione delle politiche di promozione delle eccellenze di una terra identitaria per prodotti, sapori, odori, paesaggi, storia e cultura; una terra – ha concluso l’assessore Gallo – che si fa spazio nei mercati nazionali e internazionali più prestigiosi attraverso le proprie tipicità enogastronomiche, la cui prelibatezza sarà esaltata dalla maestria degli chef presenti nell’area cooking show”.