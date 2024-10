Stati generali della Disabilità: inizia il conto alla rovescia, il 26 ottobre Lamezia Terme ospiterà l’evento organizzato da FISH Calabria e ANFFAS

Condividi

È quasi tutto pronto per gli Stati Generali della Disabilità. Sono già arrivate adesioni e ne aspettiamo tante altre. L’evento sarà accessibile a tutte le disabilità, per i sordi è assicurata la sottotitolazione. Alle ore 9 del mattino inizierà la procedura di accreditamento dei registrati online.

Maria Alesina, la presidente di ANFFAS Coordinamento Regionale, aprirà la giornata con un messaggio di benvenuto, presenterà il programma e coordinerà la sessione iniziale accogliendo i presidenti nazionali: Vincenzo Falabella, Presidente FISH ETS, e Roberto Speziale, Presidente ANFFAS. Questi ultimi daranno il via ai lavori, previo saluto da parte delle autorità presenti.

I lavori seguiranno con la seconda sessione espositiva guidata dagli interventi di Corinne Ceraolo Spurio del centro studi giuridici e sociali di Anffas Nazionale (I diritti delle persone con disabilità in Calabria. Quadro Generale) e di Matteo Romio (Le persone con disabilità dicono… presentazione dell’indagine). In questa fase faranno il punto Caterina Capponi, Assessore Politiche Sociali Regione Calabria, Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud ETS, Michela Cimino, vicepresidente Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica “Antonio Saffioti” di Lamezia Terme, Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria.

Il fulcro della giornata verterà sulle testimonianze condivise dagli autorappresentati: uomini e donne con disabilità che metteranno al servizio dei convenuti le rispettive esperienze di vita. Stiamo in attesa di conferma del Ministro Alessandra Locatelli.

La sessione pomeridiana sarà moderata e coordinata da Nunzia Coppedé, presidente FISH Calabria. In questa fase si avvierà una tavola rotonda sul tema “Lo sviluppo inclusivo fondato su salute, benessere e progetto di vita: cosa e come fare per rendere praticabili ed agire i cambiamenti attesi”. Il momento dalla forte valenza costruttiva conterà sulla partecipazione di esponenti della Regione Calabria, dei comuni, dei sindacati, del terzo settore, del Garante della Disabilità, dell’Università della Calabria.

Durante i lavori è previsto un fuori programma in ricordo di Emma Leone, donna con disabilità.

Emma è deceduta lo scorso 12 ottobre lasciando in eredità a tutti noi il suo impegno per i diritti, per la giustizia e per la pace. L’ultimo dono che ci ha fatto è stato il suo recente libro autobiografico In compagnia di Maicol.

La partecipazione agli Stati Generali è aperta e gratuita, ma è obbligatoria la registrazione entro il 23 ottobre.

Link per la registrazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXHPqtFWeOxMKekDt0ljd_ycJmVVjsVjoRd5iIhYkQYzhi0g/viewform?usp=sharing