Lamezia, scarsa manutenzione di fiumi, strade e ponti mette paura ai residenti di Lagani e Misà

Condividi

Continua l’azione civica sul territorio comunale da parte dell’Associazione “Quartiere Capizzaglie”.

Oggi operativi nella zona sud di Lamezia Terme, nelle contrade Lagani – Misa’ per raccogliere le numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano la mancanza di pulizia dei fiumi e la scarsa manutenzione delle strade e dei ponti che attraversano il fiume Canne.

“Si rischia veramente grosso; in caso di piena, anche solo di media intensità, il fiume Canne può esondare e allagare i centri abitati. Passano i mesi ma i lavori di sfalcio della vegetazione presente negli alvei dei nostri fiumi non sono mai iniziati.

L’associazione Quartiere Capizzaglie denuncia, così si espone la popolazione a seri pericoli: a illustrare l’esito del sopralluogo effettuato oggi, i delegati Oscar Branca, Francesco Curcio ed insieme ad alcuni residenti di contrada Lagani, Misa’.

“Durante il sopralluogo – fanno sapere – abbiamo notato la presenza di vegetazione non rimossa in alcuni punti chiave che non permette il deflusso dell’acqua in modo efficace. Anche i torrenti sono un pericolo per i cittadini che transitano le strade di Lagani e Misa, che oltre a creare allagamenti in alcuni tratti, hanno scavato la carreggiata creando delle grandi voragini che possono inghiottire una vettura.

Servono interventi urgenti per mettere in sicurezza questa parte della nostra città”.