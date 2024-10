Al via domani a Lamezia gli Stati generali della Disabilità

Condividi

Mancano ormai poche ore al taglio del nastro di questa giornata dedicata alle politiche sulla disabilità Gli Stati generali della Disabilità infatti si svolgeranno domani presso la Masseria I Risi di Lamezia Terme e gli ospiti attesi saranno tanti, ciascuno di essi porterà il suo contributo in termini di competenze ed esperienze.

ANFFAS Calabria e FISH Calabria, in qualità di soggetti promotori, nutrono grandi speranze per quel che concerne i risultati ai quali ambisce la giornata. Non a caso i nomi sul programma sono garanzia di professionalità, consapevolezza e competenza nei vari ambiti che hanno a che fare con le disabilità.

Sarà Maria Alesina, presidente ANFFAS Coordinamento Regionale, a dare il benvenuto ai partecipanti illustrando il programma. I saluti istituzionali si apriranno con Vincenzo Falabella, Presidente FISH ETS.

La mattinata proseguirà con la seconda sessione nel corso della quale prenderanno la parola Corinne Ceraolo Spurio del centro studi giuridici e sociali di Anffas Nazionale (I diritti delle persone con disabilità in Calabria. Quadro Generale) e Matteo Romio (Le persone con disabilità dicono… presentazione dell’indagine). Seguiranno le riflessioni sul tema di Caterina Capponi, Assessore Politiche Sociali Regione Calabria, Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud ETS, Michela Cimino, vicepresidente Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica “Antonio Saffioti” di Lamezia Terme, Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria.

L’ultimo tassello degli incontri mattutini si focalizzerà sulle testimonianze degli autorappresentati, vale a dire donne e uomini con disabilità.

Nel pomeriggio Nunzia Coppedé, presidente FISH Calabria, coordinerà la tavola rotonda sul tema “Lo sviluppo inclusivo fondato su salute, benessere e progetto di vita: cosa e come fare per rendere praticabili ed agire i cambiamenti attesi”. Questa sessione sarà arricchita dagli interventi di Caterina Capponi, Assessore Politiche Sociali Regione Calabria, Amalia Bruni, Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative, Luigi Veraldi, segreteria regionale CGIL CALABRIA, Rosaria Miletta, segreteria regionale CISL CALABRIA, Luciano Squillaci, Forum Terzo Settore Calabria, Maurizio Simone, FAND, Ernesto Siclari, Garante Persone con Disabilità della Calabria, Fabio Scalzo, ANCI Calabria, Antonella Valenti, docente Didattica e Pedagogia speciale (M-PED/03) e Delegata del Rettore per gli Studenti con disabilità e Disturbi specifici dell’apprendimento, Università della Calabria.

Nel corso della giornata è previsto un fuori programma in ricordo di Emma Leone, donna con disabilità. Emma è deceduta lo scorso 12 ottobre lasciando in eredità a tutti noi il suo impegno per i diritti, per la giustizia e per la pace. L’ultimo dono che ci ha fatto è stato il suo recente libro autobiografico In compagnia di Maicol.