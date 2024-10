Forum Terzo Settore del Lametino, Angela Regio è la nuova portavoce, eletto anche il coordinamento

Condividi

L’assemblea elettiva del Forum Terzo Settore del Lametino (FTSL) riunitasi a Lamezia terme, ha proceduto alla nomina della nuova portavoce e del coordinamento. Eletta come Portavoce Angela Regio dell’associazione Comunità Progetto Sud, mentre entrano a far parte del Coordinamento territoriale Nadia Donato associazione Senza Nodi, Antonio Rocca, cooperativa Ciarapanì, Raffaella Perri cooperativa In Rete, Silvana Sacco Anteas Lamezia, Bianca Lillo, associazione Donne Futuro, Daniela Taverna UnivocCatanzaro e Graziella Catozza CDA Calabria odv.

E proprio dopo il saluto di quest’ultima, alla guida dell’organismo per oltre 8 anni, e che ha anche presentato il consuntivo di quanto fatto, si è proceduto in maniera precisa e trasparente alla nomina di tutto il direttivo.

Oggi, il Forum ha 69 associazioni di cui 39 associazioni con diritto di voto, l’organizzazione, ETS iscritta al RUNTS è unanimemente riconosciuta come interlocutrice credibile ed autorevole ed è costantemente coinvolta nei diversi processi partecipativi messi in essere a vari livelli sul territorio. Inoltre, è parte integrante di diversi tavoli di concertazione, molti dei quali permanenti (es. Conferenza dei Sindaci), ha interlocuzioni aperte sia con il livello politico che tecnico dirigenziale degli ambiti territoriali e dell’azienda sanitaria provinciale.

È quindi, un compito importante quello che si appresta a portare avanti, Angela Regio che nel corso dell’incontro ha sottolineato: “I prossimi impegni saranno soprattutto quelli di riprendere le fila di un dialogo costruttivo con gli Enti comunali affinché anche nel nostro territorio si realizzi in pieno la riforma del welfare. Inoltre – ha dichiara la Portavoce – bisogna programmare attività volte alla coesione sociale e ad un ruolo sempre più attivo della società civile. La partecipazione è di primaria importanza al fine di provare garantire più ascolto e più concretezza nella tutela dei diritti di ognuno. Dobbiamo promuovere una società aperta – ha concluso Angela Regio – solidale e inclusiva, contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, sostenere lo sviluppo e la crescita degli enti del terzo settore, promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario basato su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza”.

Si ricorda che possono aderire al FTSL le organizzazioni dell’ambito di Lamezia Terme e Soveria Mannelli impegnate in attività sociali, culturali, assistenziali e ambientali.