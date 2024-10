Il Prefetto Cosenza, Rosa Maria Padovano, in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza

Condividi

Nella giornata odierna il Prefetto della provincia di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza.



A riceverlo, presso la caserma “Domenico Fazio”, il Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Dell’Anna.

L’Autorità di Governo locale, dopo aver ricevuto gli onori, ha incontrato ed espresso il proprio indirizzo di saluto agli Ufficiali e ai Comandanti dei reparti della provincia nella sala briefing del Comando, soffermandosi con loro sui principali aspetti caratterizzanti sia il territorio dell’intera provincia, sia il tessuto sociale, economico e produttivo, con espresso riferimento alla mission istituzionale del Corpo.

A seguire, il Comandante Provinciale ha illustrato al Prefetto l’organizzazione territoriale del Corpo ed i principali risultati di servizio ottenuti dall’inizio dell’anno ad oggi nei diversi settori di servizio, ricompresi nei peculiari compiti di Polizia Economico-Finanziaria.

Particolare attenzione, poi, è stata posta anche sul concorso ai servizi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica svolti sia in provincia, sia sull’intero territorio nazionale, dai militari specializzati Antiterrorismo Pronto Impiego – A.T.P.I., cc.dd. “baschi verdi”; la componente speciale del Corpo, è impegnata, inoltre, nei servizi di polizia e di controllo del territorio – “alto impatto” – svolti nella città capoluogo anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Corpo, di recente assegnate alla sede di Cosenza.

Ai militari, il Prefetto di Cosenza ha rivolto il suo personale ringraziamento e apprezzamento per il quotidiano impegno profuso nell’espletamento degli incarichi, a garanzia del presidio di legalità economico-finanziaria e tutela del sistema economico e imprenditoriale, nonché per la sicurezza e difesa della collettività dei cittadini.

Il Colonnello Giuseppe Dell’Anna, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia, ha ringraziato il Prefetto per la stima e la costante vicinanza istituzionale nei confronti della Guardia di Finanza.