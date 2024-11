Aggressione al Pronto Soccorso di Lamezia Terme: il Sindaco Mascaro esprime vicinanza al primario aggredito e condanna fermamente l’atto di violenza

Condividi

A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Lamezia Terme, desidero esprimere la nostra più sentita vicinanza e solidarietà al primario facente funzioni del Pronto soccorso cittadino, il dott. Rosarino Procopio, vittima di una grave e vile aggressione nella serata di ieri.

Questi episodi di violenza contro il personale sanitario sono profondamente inaccettabili e non trovano alcuna giustificazione. Attaccare chi, con dedizione e professionalità, si impegna quotidianamente per la salute e il benessere della collettività è un gesto deplorevole che mina i fondamenti stessi del rispetto umano e civile. Esprimiamo una ferma condanna verso qualsiasi forma di aggressione nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari, i quali, spesso in condizioni di grande stress e difficoltà, operano in prima linea per offrire cure e assistenza a chi ne ha bisogno.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario del nostro ospedale, per il prezioso e instancabile impegno al servizio della comunità. Il loro lavoro, soprattutto in situazioni di emergenza, rappresenta un pilastro fondamentale per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini, ed è doveroso ribadire quanto sia importante garantire loro un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Confidiamo nel pronto intervento delle Forze dell’Ordine e nel lavoro della Magistratura affinché vengano chiariti i motivi di questo gesto inqualificabile e sia fatta giustizia al più presto.

Ribadiamo la necessità di adottare misure efficaci per tutelare il personale sanitario e per prevenire ulteriori episodi di violenza. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della comprensione reciproca, ricordando che solo attraverso la collaborazione e il dialogo tra cittadini e operatori sanitari è possibile costruire una comunità forte e solidale, in cui ognuno possa sentirsi protetto e valorizzato.

Il sindaco Avv. Paolo Mascaro