Movimento area urbana Lamezia-Catanzaro, incontro su sistema ospedaliero

Si sono riuniti presso la sala consiliare del Comune di Lamezia Terme il Direttivo ed alcuni

componenti della Commissione Socio-Sanitaria nominata dal Movimento.

Un importante secondo incontro in cui molti sono stati gli argomenti trattati e le criticità del

sistema ospedaliero evidenziate.

La carenza di personale sanitario, la esiguità delle risorse economiche incidono fortemente

sulla macchina che impatta anche negativamente sull’assistenza sociale del territorio. Necessario appare un coordinamento più strutturato delle realtà ospedaliere esistenti fra Catanzaro e Lamezia Terme e la creazione di un documento programmatico che tenda ad

eliminare inutili duplicati di prestazioni ed interventi.

Soprattutto alla luce della sperimentazione prevista per i “PROGETTI INDIVIDUALI” in cui è stata inclusa l’Azienda di Catanzaro, è indispensabile una sinergia tra i Comuni di Catanzaro e Lamezia ed un maggiore protagonismo su questi temi per non vanificare l’opportunità offerta, che vede la nostra Provincia nelle esigue 9 amministrazioni coinvolte.

Tutto ciò è auspicabile al fine di realizzare una solida ristrutturazione sociale e sanitaria sovracomunale, che guardi alle esigenze dei singoli con maggiore attenzione ed offra risposte specialistiche certe ed in tempi brevi, evitando le lunghe liste di attese, che danneggiano la salute dei cittadini e abbassano il livello della qualità della vita.

E’ emersa anche la necessità di una maggiore coesione di intenti fra Università e le Aziende Ospedaliere, soprattutto di fronte alla creazione di nuove facoltà di medicina in altri comprensori calabresi, per alzare il livello della qualità formativa in modo da attrarre i giovani e sopperire a quelle carenze che debilitano ed impoveriscono l’intero sistema.

Il Movimento, che ha raccolto le sollecitazioni del gruppo di lavoro, si è impegnata a stimolare: 1) la partecipazione del mondo accademico, tenuto conto che i Magnifico Rettore ha dimostrato grande disponibilità 2) il coinvolgimento dei Comuni sulla sperimentazione delle Case di Comunità e 3) il lavoro del Direttivo e della Commissione per la creazione di una programmazione sovracomunale per migliorare il sistema sanitario ospedaliero territoriale.