Lamezia, il 16 novembre convegno sul tema “Intolleranze alimentari, cosa sono, come riconoscerle e come risolverle”

L’ associazione “Il Vizio di Vivere e non solo” annuncia che giorno 16 novembre alle ore 18:30 al Parco Impastato di Lamezia Terme si terrà il convegno “Intolleranze alimentari, cosa sono, come riconoscerle e come risolverle”.

Relazionerà il dottore Vincenzo Scarcella (Biologo e Nutrizionista), apriranno e chiuderanno la serata gli interventi di Marinella Pucci (Presidente dell’ associazione) e Felice Lentidoro (vicepresidente associazione).

Questa volontà da parte de Il Vizio di Vivere di affrontare temi delicati e attuali sempre in maniera condivisa e partecipata con ospiti importanti, è il solco tracciato per prendere consapevolezza e informare non solo i propri tesserati ma anche chi partecipa da esterno su tematiche molto delicate. Dopo il convegno ci sarà spazio per la riflessione e la musica.