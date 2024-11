Costituita la Federazione delle Attività Alberghiere ed Extra Alberghiere di Confcommercio Calabria Centrale

Condividi

Si è svolta ieri, 14 novembre, l’Assemblea Elettiva per la costituzione della Federazione delle Attività Alberghiere ed Extra Alberghiere di Confcommercio Calabria Centrale, alla presenza del Presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, del Presidente di Confcommercio Vibo Valentia, Salvatore Nusdeo e del Direttore di Confcommercio Calabria Centrale, Giovanni Ferrarelli.

Intervenuti per i lavori dell’Assemblea una nutrita rappresentanza degli operatori Alberghieri ed Extra Alberghieri operanti sulle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: Antonio Paradiso (Grand Hotel Paradiso), Lechner Michaela (Hotel Altavilla), Ferrarello Antonio (Hotel Niagara), Rotundo Fabio (Hotel Perla del Porto, Hotel Palace), Mari Luca (Palazzo Greco Stella), Mazza Sandro (A.O.E.C.) per la provincia di Catanzaro, Muratgia Riccardo (Hotel Aurora), Ranieri Aurora (Villa Aurora), per la provincia di Crotone e Marzano Raffaella (Palazzo Marzano), Sabatino Rocco Gabriele (501 Hotel), Iellamo Francesco (Hotel Cala del Porto), Rampulla Salvatore (Hotel Ristorante Vecchia Vibo), Russo Roberto (Muraglie Hotel) per la provincia di Vibo Valentia.

L’assemblea ha sancito un importante momento di coesione e visione condivisa, culminato nell’elezione all’unanimità di Tiziana Meloni, dell’Hotel Guglielmo, come Presidente della Federazione. Una figura di comprovata esperienza e dedizione, la Presidente Meloni incarna i valori di ospitalità e professionalità che caratterizzano il comparto turistico calabrese.

Nel corso dell’assemblea, numerosi interventi hanno evidenziato l’importanza strategica del turismo per lo sviluppo dei territori. È emersa la volontà di costruire una rete di supporto per le strutture ricettive locali, al fine di promuovere collaborazioni efficaci, affrontare le sfide del settore e valorizzare le eccellenze della regione. Tra i temi discussi, particolare rilevanza è stata data all’innovazione nei servizi, alla formazione professionale e all’elaborazione di strategie per attrarre un turismo di qualità, capace di esaltare le risorse naturali, culturali e gastronomiche della Calabria.

L’Assemblea si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per completare la nomina del Consiglio Direttivo, che includerà rappresentanti delle strutture alberghiere ed extra alberghiere delle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Questo organismo avrà il compito di delineare azioni mirate a incentivare la crescita del settore, promuovere il rinnovamento e la qualificazione professionale, e sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile.

Un caloroso augurio di buon lavoro alla Presidente Meloni, chiamata a guidare questa nuova realtà con l’obiettivo di contribuire in modo determinante al rilancio del turismo e alla crescita del settore ricettivo nella Calabria Centrale. Con il supporto e l’impegno di tutti i componenti, la Federazione sarà un motore fondamentale per il progresso economico, sociale e culturale dei territori.