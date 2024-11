Lamezia, al Bar Mexico una serata poetica in ricordo di Andrey Egorshev

Condividi

Lamezia Terme, venerdì 14 novembre, ha vissuto una serata intensa e indimenticabile, quando il Bar Mexico di Vanna Cerra, storico locale nel cuore della città, è diventato il centro di una celebrazione poetica in omaggio ad Andrey Egorshev. L’evento, organizzato dal movimento culturale Dorian – la cultura rende giovani e dal blog letterario Manifest, ha riunito poeti, appassionati e cittadini per ricordare la figura del giornalista e poeta russo, da anni residente a Lamezia Terme e scomparso prematuramente.

La serata, condotta da Giovanni Mazzei e Domenico D’Agostino e caratterizzata da una libera declamazione poetica, si è trasformata in un vero e proprio inno alla fratellanza e alla cultura. Tra letture spontanee e poesie in lingua originale, l’atmosfera del Bar Mexico ha assunto un tono magico, unendo diverse voci e sensibilità in un coro armonioso. La memoria di Egorshev, profondamente legato alla città che aveva scelto come casa, è stata onorata con passione e autenticità; un prezioso contributo al ricordo è stato offerto dalle parole di Maria Vesci, compagna di Andrey.

Oltre alle letture poetiche, il clima di convivialità ha favorito incontri e scambi tra i partecipanti, sottolineando l’importanza dell’arte come ponte tra culture e comunità. La spontaneità degli interventi e la commistione di lingue e stili hanno reso l’evento unico, lasciando una traccia indelebile nei presenti.

Il Bar Mexico si è trasformato in un luogo d’incontro e condivisione, dove la poesia ha unito persone di diverse generazioni e provenienze, proprio come lo stesso Andrey Egorshev sapeva fare, regalando a Lamezia una serata che non sarà dimenticata facilmente. Una serata capace di trasformare il dolore per la perdita in celebrazione della vita e della bellezza della poesia; un evento che ha celebrato non solo la vita e l’opera di un uomo, ma anche la potenza universale della parola poetica.