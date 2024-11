ASP Catanzaro: “Centro vaccinale di Lamezia Terme è eccellenza a livello regionale. Non sarà chiuso”

Condividi

Lamezia Terme – “Spiace prendere atto dell’abitudine di diffondere notizie non verificate come la paventata chiusura del centro Vaccinale di Lamezia Terme; tali notizie sono pretestuose e tendenziose, poiché il centro vaccinale rappresenta il punto di riferimento per la vaccinazione nell’ASP di Catanzaro e una vera e propria eccellenza a livello regionale.

I nuovi locali sono stati progettati secondo i migliori standard qualitativi ed hanno permesso l’apertura di n.3 ambulatori di cui uno in questa fase dedicato alla campagna antinfluenzale; la struttura ha in forza n. 5 Dirigenti Medici e n. 4 Infermieri compreso il coordinatore dell’U.O complessa. Il personale svolge l’attività sia in front-office che in back-office: l’accettazione dell’utente, la programmazione della vaccinazione in altra data, la consegna del certificato vaccinale, la programmazione di colloqui vaccinali ad hoc, la registrazione di vaccinazioni effettuate altrove, la gestione delle comunicazioni per posta elettronica, la programmazione dell’agenda vaccinale, il censimento dei soggetti inadempienti, l’inserimento dei dati nell’anagrafica vaccinale e la programmazione e gestione nel centro il processo di vaccinazione in ambiente ospedaliero protetto.

È’ intendimento dell’Azienda potenziare le attività con un ampliamento della fascia oraria di risposta telefonica e la chiamata attiva per dare un servizio migliore alla cittadinanza. Il centri vaccinale di Lamezia Terme, dall’apertura nella nuova sede, ha impresso una forte accelerazione alla vaccinazione sul territorio sia pediatrica che negli adulti, consentendo a tutti la possibilità di vaccinarsi con facilità in un ambiente sicuro e accogliente. E’ opportuno evidenziare che la circolazione di notizie false su una struttura sanitaria come il centro vaccinale può rappresentare un problema di sanità pubblica, poiché può portare a minori accessi e ad una grave riduzione della capacità di vaccinazione, con conseguenze dirette sul processo di immunizzazione sulle diverse patologie. Si ricorda inoltre che il Centro Vaccinale di Lamezia rappresenta il centro Pilota per le azioni del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025; diversi sono stati momenti informativi che hanno dato l’opportunità di verificare il proprio stato vaccinale e confrontarsi con gli operatori sanitari sull’opportunità di effettuare le vaccinazioni indicate per fascia d’età/categoria o di recuperare eventuali vaccinazioni o richiami previsti dal calendario vaccinale e non effettuati. Inoltre presso lo stesso centro vengono svolte periodicamente azioni di sensibilizzazione e supporto all’allattamento al seno che hanno portato alla realizzazione di un ambiente dedicato; nei giorni scorsi il Centro ha ricevuto la donazione da parte di un’Associazione del territorio di una poltrona per allattamento per rendere la pratica più confortevole”.