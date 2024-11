Lamezia, la scuola paritaria per l’infanzia La Sirenetta 3.0 celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Condividi

La scuola paritaria per l’infanzia La Sirenetta 3.0 di Lamezia Terme, grazie alla sua Direttrice Teresa Martello e a tutte le maestre, ha voluto ricordare insieme ai piccoli alunni.



Gli alunni dell’istituto paritario attraverso disegni, riflessioni, letture alla presenza attiva della Direttrice e delle maestre hanno gridato a voce alta il loro “NO ALLA VIOLENZA”.

Pur essendo un tema molto difficile si è voluto ricordare questo giorno anche nella scuola per l’infanzia perché questo tipo di violenza si può contrastare grazie ad un’educazione al rispetto priva di qualsiasi stereotipo a partire proprio dai banchi di scuola.

Fin dall’infanzia, spiegano le maestre, si possono creare occasioni di confronto per educare alla non violenza ed al rispetto.

Le insegnanti della scuola hanno ritenuto opportuno celebrare questa giornata perché uno degli aspetti fondamentali per educare alla non violenza, è quello di sviluppare la capacità di costruire relazioni basate sui principi fondamentali quali parità, equità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze. Tutti questi principi vengono spiegati ai bambini, con modalità e con un linguaggio consono alla loro piccola età, nelle attività quotidiane della scuola in un percorso di continuità proprio per inculcare loro questi valori che saranno fondamentali nelle loro vite.

I bambini hanno concluso la loro giornata realizzando un cartellone con scritto “Nemmeno con un fiore” e lasciando sullo stesso le impronte delle loro piccole mani colorate di rosso come simbolo di uno STOP alla violenza che non deve avvenire solo in questo giorno.

Il cartellone sarà donato nei prossimi giorni al Soroptimist Club di Lamezia Terme presieduta dall’Avv. Rachele Iovene.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e questa Giornata ha offerto lo spunto per avviare una riflessione sull'importanza di rispettare le donne