Al Civico Trame un laboratorio di cittadinanza attiva e giornalismo sociale con Rosy Battaglia

Sabato 30 novembre 2024, il centro culturale Civico Trame di Lamezia Terme ospiterà il laboratorio di Cittadinanza attiva e Giornalismo sociale con la giornalista e documentarista Rosy Battaglia. Il laboratorio si inserisce nel contesto del progetto Civic Up – promosso dall’Associazione Antiracket Lamezia Ala in collaborazione con la Fondazione Trame ETS, e sostenuto dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese – che ha visto la partecipazione di giovani in un ciclo di attività formative su temi cruciali per la società civile.

Il progetto ha previsto negli scorsi mesi le proiezioni dei documentari di Mondovisioni 2023, il progetto di Cineagenzia per la rivista Internazionale, l’intervento urbano interattivo della compagnia Stalker Teatro, l’evento commemorativo dedicato all’imprenditore Giuseppe Bertolami e gli incontri con esperti e attivisti tra cui Vera Gheno, Matteo Saudino (Barbasophia), Daniele Marannano di Addiopizzo e lo storico Fabio Truzzolillo. Inoltre, i giovani coinvolti hanno partecipato al tour nei luoghi simbolo della lotta alla mafia (Capaci, Cinisi, Via D’Amelio e Via Alfieri a Palermo), tappe che hanno contribuito a consolidare l’impegno nella memoria storica e nella promozione della legalità.

Il laboratorio di sabato 30 novembre con Rosy Battaglia, che concluderà l’edizione 2023-24 del progetto, con un focus sulla tutela dell’ambiente vuole offrire l’opportunità di approfondire la relazione tra giornalismo e cittadinanza attiva. Battaglia, con la sua esperienza decennale nel giornalismo investigativo e sociale, condividerà con i partecipanti le tecniche del giornalismo d’inchiesta, l’importanza dell’etica professionale e la responsabilità sociale nel raccontare storie che stimolano il cambiamento. L’obiettivo del laboratorio è formare cittadini consapevoli, in grado di usare la comunicazione come strumento di denuncia e mobilitazione. Inoltre, l’incontro si concentrerà sulla capacità del giornalismo di generare partecipazione attiva nelle comunità.

Rosy Battaglia è ideatrice del progetto Cittadini Reattivi e della serie di documentari Storie Resilienti, vanta grande esperienza nella documentazione di storie di giustizia sociale, ambiente e salute. I suoi lavori, che includono i documentari La rivincita di Casale Monferrato e Io non faccio finta di niente, hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale per il loro impatto sociale e la qualità della ricerca giornalistica.

Già tutor e formatrice del primo corso di video giornalismo d’inchiesta Visioni Civiche promosso dalla Fondazione Trame e Ala Antiracket a Civico Trame nel 2018 e ospite della nona edizione di Trame.Festival dei libri sulle mafie, Battaglia, in questa occasione, offrirà ai partecipanti gli strumenti per affrontare le sfide del giornalismo investigativo e per utilizzare la comunicazione come veicolo di cambiamento sociale, focalizzandosi su temi legati alla legalità, alla giustizia ambientale e alla responsabilità collettiva.

La partecipazione al laboratorio offre, quindi, l’opportunità di confrontarsi con uno dei principali esponenti del giornalismo sociale in Italia, apprendendo tecniche, etica e approcci necessari per raccontare storie che possano ispirare il cambiamento. L’evento è gratuito e si terrà al Civico Trame dalle ore 17 di sabato 30 novembre 2024. A margine dell’incontro sarà proiettato “Io non faccio finta di niente”, il doc-inchiesta di Rosy Battaglia sulle lotte civiche e civili per le bonifiche dei siti contaminati a Brescia e in Italia, prodotto dal basso dalla comunità delle Cittadine e dei Cittadini reattivi.