Lamezia, l’Amministrazione Comunale aderisce al GivingTuesday, la Giornata Mondiale del Dono – 3 dicembre 2024

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme aderisce al GivingTuesday, la Giornata Mondiale del Dono, che si celebrerà domani, martedì 3 dicembre 2024.

Questa importante iniziativa globale, giunta alla sua 8° edizione in Italia e patrocinata dall’ANCI, rappresenta un’occasione unica per promuovere i valori di generosità, solidarietà e condivisione.

Il GivingTuesday è nato negli Stati Uniti nel 2012 come risposta alle giornate consumistiche del Black Friday e del Cyber Monday, con l’obiettivo di riportare l’attenzione sui gesti di altruismo che rafforzano il tessuto sociale. Oggi, l’iniziativa coinvolge quasi 100 Paesi e milioni di persone, che si impegnano a donare tempo, risorse e attenzione per il bene della comunità.

Quest’anno, per celebrare questa Giornata, anche Lamezia Terme parteciperà illuminando di rosso, colore simbolo del GivingTuesday, la statua della Madonnina sita in Piazza Ardito, a Nicastro. Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce in una rete nazionale e internazionale di sensibilizzazione sul valore del dono.

L’iniziativa, che negli anni passati ha visto protagonisti monumenti iconici come il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la Sagrada Familia di Barcellona e le cascate del Niagara in Canada, punta a creare una sensibilità collettiva sull’impatto positivo di ogni singola azione solidale.

Il simbolico segno dell’illuminazione della statua della Madonnina ribadisce l’importanza del dono come strumento per costruire una comunità più empatica, attenta e solidale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa Giornata con gesti di generosità, piccoli o grandi, per contribuire a rendere Lamezia Terme un esempio di altruismo e vicinanza.

Lamezia Terme si unisce così a un messaggio globale di speranza e generosità: insieme possiamo fare la differenza.