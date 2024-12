Celebrazione della festa di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Condividi

Nella giornata odierna, ha avuto luogo la celebrazione della Festività di S. Barbara Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Alla cerimonia religiosa che ha avuto luogo alle ore 10,30 presso la Chiesa del Monte dei Morti in Catanzaro e che è stata officiata da S.E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, hanno preso parte SE il Prefetto di Catanzaro Dott. Enrico Ricci, le massime Autorità Civili e Militari, il personale operativo ed amministrativo del comando ed una delegazione dell’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La festività, sempre molto importante sotto il profilo dei valori che sono oggetto di celebrazione, è stata vissuta anche quest’anno all’insegna della assoluta sobrietà con un pensiero particolare rivolto ai colleghi deceduti nel compimento del loro dovere.

Prima dell’inizio della S.Messa, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai colleghi deceduti durante il quale è stata deposta una corona a ricordo.

Al termine della cerimonia religiosa sono state consegnate le benemerenze di Lodevole Servizio Prestato al personale collocato in quiescenza, le Croci di Anzianità al personale con oltre 15 anni di attività ed una borsa di studio per meriti scolastici, erogata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e consegnata dal presidente della sezione di Catanzaro Dott. Luigi Ricci, a Simone Rubino, figlio del collega Francesco Rubino deceduto nel 2022.

Alle parole di ringraziamento e profonda ammirazione proferite durante l’omelia da SE Mons. Maniago sono susseguite quelle del comandante dei vigili del fuoco di Catanzaro Ing. Giuseppe Bennardo che, visibilmente commosso, ha ringraziato tutto il personale per lo spirito di abnegazione e di sacrificio con il quale giornalmente mette a rischio la propria vita per prestare soccorso alla cittadinanza.