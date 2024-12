Intervento cardiochirurgico ad Occhiuto, le reazioni del mondo politico e istituzionale calabrese

Condividi

Di seguito le reazioni del mondo politico e istituzionale calabrese alla notizia dell’intervento cardiochirurgico al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il Segretario Generale Gianfranco Trotta e la Segreteria Cgil Calabria

Il Segretario Generale Gianfranco Trotta e la Segreteria Cgil Calabria augurano al presidente della Regione Roberto Occhiuto una rapida ripresa. Apprendiamo dal bollettino medico poc’anzi diradato che il delicato intervento al cuore a cui il governatore è stato sottoposto è fortunatamente riuscito. A lui l’augurio di tornare presto alla Cittadella dove, nella distinzione dei propri ruoli, abbiamo tanti temi e vertenze sui quali confrontarci.

Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro

“A nome del Consiglio comunale di Catanzaro e mio personale, desidero rivolgere i più calorosi auguri di pronta guarigione al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, che ha affrontato un delicato intervento chirurgico al cuore presso una struttura della nostra città. Esprimo piena fiducia nella professionalità del personale sanitario che ha seguito il presidente e spero che possa riprendersi al più presto per continuare il suo lavoro per la Calabria”.

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita

“A nome della Città di Catanzaro e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere i più sinceri auguri di pronta guarigione al presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore presso l’Azienda Dulbecco della nostra città. Confidiamo che il presidente possa riprendersi rapidamente e tornare al più presto al servizio della Calabria”.

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà

“Auguri di pronta guarigione al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà rivolgendo il suo pensiero al Presidente della Regione Calabria, operato quest’oggi al Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

“L’augurio – ha affermato Falcomatà – è che il Governatore possa presto tornare ad abbracciare i suoi affetti più cari e rientrare nel pieno delle sue funzioni alla guida della nostra Regione. Giunga a lui e alla sua famiglia la vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità”.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso e del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Mazzuca

“Al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, esprimiamo i nostri sentimenti di assoluta vicinanza, a nome personale e dell’intera compagine amministrativa di Palazzo dei Bruzi”. Lo affermano in una nota congiunta il sindaco, Franz Caruso, ed il presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca appena appresa la notizia dell’intervento di cardiochirurgia a cui lo stesso governatore ha annunciato di doversi sottoporre. “Al presidente Occhiuto formuliamo gli auguri più sentiti e partecipati di una pronta ed immediata guarigione, sicuri che tornerà prestissimo al lavoro”.

Il sindaco Paolo Mascaro e l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme

Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, sinceri sentimenti di vicinanza al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in seguito all’intervento cardiochirurgico al quale si è sottoposto nella giornata odierna. In questo momento delicato, vogliamo unirci al sentire collettivo dei calabresi, augurandogli una immediata completa guarigione.

Siamo certi che, grazie alla grande professionalità dell’equipe medica e alla forza interiore che lo contraddistingue, il Presidente Occhiuto supererà questo momento con la stessa determinazione che lo ha sempre animato nel suo impegno per la crescita e lo sviluppo della nostra terra.

Il nostro pensiero va a lui, simbolo di tenacia e impegno civico, e a tutti coloro che gli sono vicini in questo percorso di recupero. Siamo certi che questo breve periodo di pausa non farà altro che fortificare la sua passione per il servizio alla collettività, restituendolo presto ancora più energico e pronto a continuare il suo lavoro al servizio della nostra regione.

Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria

«A nome di tutto il sistema confindustriale calabrese, desidero rivolgere al presidente Roberto Occhiuto un sincero augurio di pronta guarigione dopo il delicato intervento a cui è stato sottoposto quest’oggi».