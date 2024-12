Anche a Capizzaglie si respira l’aria natalizia con l’albero di Natale di Quartiere

Condividi

Al via alle festività natalizie nel quartiere Capizzaglie con l’iniziativa di raccolta degli addobbi per l’albero di Natale.

Come da tradizione, le celebrazioni natalizie inizieranno con l’allestimento dell’albero situato nel parco giochi di via degli Itali.

L’Associazione “Quartiere Capizzaglie” invita i residenti a contribuire con la donazione di uno o più addobbi, che saranno posizionati sull’albero sabato 21 dicembre a partire dalle ore 16:00, evento inaugurale delle festività.

L’associazione ringrazia l’ufficio del verde pubblico di Lamezia Terme per l’autorizzazione alla piantumazione e l’azienda Vivai Rosy Garden per la donazione dell’albero.