Incidente stradale San Pietro a Maida, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Lamezia

“Esprimo, a nome dell’intera amministrazione comunale di Lamezia Terme, il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Anna e Maria, le due giovanissime vittime che la scorsa notte hanno tragicamente perso la vita nell’incidente avvenuto a San Pietro a Maida, in località Guarna.

Questa tragedia ha colpito profondamente le nostre comunità, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare. Due giovani vite spezzate in un momento che avrebbe dovuto essere di spensieratezza e gioia. Con rispettosa commozione, ci stringiamo al dolore delle famiglie, consapevoli che nessuna parola potrà mai alleviare una perdita così grande.

Desidero inoltre rivolgere un appello accorato a tutti i giovani ad essere prudenti e ad avere cura della propria vita ricordando che ogni momento di gioia può trasformarsi purtroppo in tragedia.

Il nostro pensiero va anche ai tre ragazzi sopravvissuti, con l’auspicio che possano riprendersi non solo dalle ferite fisiche ma anche da quelle dell’anima che inevitabilmente porteranno con sé.

Un ringraziamento sincero va ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine per il loro impegno in un contesto così drammatico. Oggi, l’amministrazione comunale e tutta la città di Lamezia Terme si uniscono in un abbraccio solidale e commosso con chi soffre per un evento che ha drammaticamente offuscato ogni natalizio momento di letizia”.

Il sindaco Avv. Paolo Mascaro