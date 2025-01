Lamezia, la Befana dei Vigili del Fuoco in visita ai piccoli pazienti di Pediatria del San Giovanni Paolo II

Condividi

La Befana speciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, oggi ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni Paolo II. Come da tradizione, la Befana è arrivata a bordo dell’autoscala dei vigili del fuoco, raggiungendo il piano dell’ospedale del reparto di pediatria.

Da lì, ha fatto il suo ingresso spettacolare dalla finestra, portando con sé calze piene di dolcetti e piccoli giochi, tra l’entusiasmo dei bambini, dei genitori e del personale sanitario che l’attendevano con impazienza.

L’iniziativa, che si rinnova ogni anno, rappresenta un gesto di vicinanza da parte dei vigili del fuoco alla popolazione e punta a regalare piccoli momenti di gioia a chi sta attraversando un periodo difficile, come i piccoli ricoverati in ospedale.