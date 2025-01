“Il Calcio è Arte” all’Auditorium Versace del Cedir di Reggio Calabria: ospiti i grandi campioni Roberto Donadoni e Mauro Tassotti

Condividi

Con l’incontro con i grandi campioni del calcio italiano, Roberto Donadoni, già giocatore del Milan, dell’Italia e Ct della Nazionale e Mauro Tassotti, anch’esso ex giocatore del Milan e della Nazionale, è iniziato il ciclo di incontri con gli studenti e con la comunità reggina, previsti nell’ambito della mostra ‘Il Calcio è Arte’, al momento esposta alla Pinacoteca di Reggio Calabria.

L’evento si è svolto all’Auditorium ‘Gianni Versace’ al Cedir di Reggio Calabria, dal titolo ‘La leadership nel calcio’, con la moderazione del giornalista Roberto Marchesi.

Le conferenze sono promosse dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la World Football Collection. Donadoni e Tassotti si sono intrattenuti gli studenti reggini nel corso di un talk che ha ripercorso le tappe delle rispettive carriere, non solo di grandi calciatori con il Milan di Sacchi e Capello, ma anche esperienze dirette da allenatori e il rapporto con i giovani calciatori.

“Sono contento di accogliere nella nostra città calciatori e campioni importanti come sono stati Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Da ragazzo sognato di giocarci insieme, non ci sono riuscito, ma averli oggi, da sindaco di Reggio Calabria insieme a tanti studenti è una bella notizia”. Così il sindaco metropolitano reggino Giuseppe Falcomatà.

“Quello di oggi – ha aggiunto – è il primo di una serie di incontri promossi dalla World Football Collection nell’ambito della mostra ‘Il Calcio è Arte’, con la convinzione e consapevolezza della straordinaria forza che il calcio può dare, con il suo linguaggio universale, anche per affrontare, con i più giovani, temi quali la leadership, solidarietà, contrasto al razzismo, la pace, la cooperazione, la povertà alimentare. Argomenti che affronteremo fino al 3 marzo. E’ una vetrina importante per la nostra città – ha concluso Falcomatà – che potrà essere ulteriormente conosciuta, non solo per la sua storia, ma anche per il suo legame con il calcio”.

Successivamente per Roberto Donadoni e Mauro Tassotti la visita ufficiale la mostra ‘Il calcio è Arte’ alla Pinacoteca Civica a fianco al Teatro Cilea, all’interno della quale sono esposti tra i più importanti cimeli calcistici italiani e mondiali.

Domani venerdì 17 gennaio, alle 11:30 sempre all’Auditorium ‘Gianni Versace’ del Cedir a Reggio Calabria, sarà la volta dell’incontro con Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e della Nazionale, campione del Mondo nel 1982, e Gianluca Zambrotta, ex difensore di Milan e Juventus, campione del Mondo del 2006. Con loro si parlerà di ‘Ieri e oggi, l’evoluzione del calcio’ con la moderazione di Roberto Gotta.